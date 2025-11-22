Чего ждать от саммита G20, где не будет лидеров Китая, России и США Вашингтон решил бойкотировать встречу в Йоханнесбурге

В ЮАР начинается саммит «Большой двадцатки». США решили бойкотировать встречу, Россия и Китай направят на нее делегации. Подробнее о том, чего ждать от саммита и насколько важна сейчас роль G20, — в материале РБК

Фото: Yves Herman / Reuters

22–23 ноября в Йоханнесбурге состоится саммит «Большой двадцатки». За 17 лет проведения саммитов G20 это будет первый раз, когда встреча на высшем уровне пройдет в Африке.

ЮАР председательствует в группе в 2025 году. Девиз ее председательства — «Солидарность, равенство, устойчивость», развиваемые в духе убунту (на языке зулу — «человечность»). «Эта африканская философия подчеркивает взаимосвязь людей в более широком общественном, социальном, экологическом и духовном контексте, — сказано на сайте G20. — Убунту часто переводится как «Я есть, потому что мы есть» или «Я есть, потому что вы есть». Этот руководящий принцип будет определять подход Южной Африки в ее поиске коллективных решений насущных экономических и финансовых проблем».

Претория обозначила четыре приоритета своего председательства:

укрепление устойчивости к стихийным бедствиям и развитие мер реагирования на них. На саммите ЮАР призовет международные финансовые институты, банки развития и частный сектор активнее участвовать в восстановлении после стихийных бедствий;

установление приемлемого уровня задолженности для стран с низким уровнем дохода — ЮАР считает важным облегчить долговое бремя развивающихся экономик;

финансирование справедливого энергетического перехода — Претория ратует, чтобы в развивающиеся страны шло больше финансирования для борьбы с изменениями климата;

совместное освоение критически важных полезных ископаемых «для инклюзивного роста и устойчивого развития». ЮАР считает, что при добыче полезных ископаемых наибольшую выгоду должны получать обладающие этими ресурсами страны.

«Группа двадцати» (G20, «Большая двадцатка») — неформальный форум ведущих развитых и развивающихся стран. Существует с 1999 года, встречи на уровне глав государств проходят с 2008 года. На этой площадке обсуждают макроэкономическую политику, финансовое регулирование и другие экономические вопросы. Тесно работает с институтами Бреттон-Вудской системы — Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ). В G20 входит 19 государств и два региональных объединения: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также Европейский союз (27 стран Европы) и Африканский союз (55 стран Африки). На членов G20 приходится около 85% мирового ВВП и 75% мировой торговли, в них проживает почти две трети населения планеты.

Почему США бойкотируют G20

За две недели до саммита президент США Дональд Трамп заявил, что «ни один представитель» Штатов на встречу в Йоханнесбурге не приедет. «Проведение саммита G20 в Южной Африке — это настоящий позор», — написал он в Truth Social 18 ноября. И пояснил: по его мнению, власти ЮАР преследуют африканеров (белое население страны, потомки европейских переселенцев), нарушая их права. При этом от ЮАР председательство в G20 переходит к США: «С нетерпением жду встречи G20 в Майами, штат Флорида, в 2026 году!» — закончил свое заявление Трамп.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса решение Штатов назвал «их потерей». «Политика бойкота никогда не работает. Если вы бойкотируете мероприятие или процесс, вы [проиграете], потому что шоу будет продолжаться, — сказал он журналистам 14 ноября. — Саммит продолжится. Мы не остановимся из-за их отсутствия. Мы продолжим работу и примем фундаментальные решения по вопросам, которые затрагивают людей во всем мире».

Рамафоса отметил: передача председательства Вашингтону на саммите в Йоханнесбурге все-таки состоится. «Мы, вероятно, символически передадим председательство этому пустому стулу (empty chair), а затем скажем президенту Трампу: хотя вас здесь нет, я передаю вам бразды правления G20», — сказал глава ЮАР.

Бойкот со стороны США может привести к тому, что лидеры «Двадцатки» не примут итоговую декларацию. Претория прилагает усилия, чтобы этого не случилось. «Мы продвигаемся вперед в том, чтобы убедить присутствующие страны в необходимости принять декларации лидеров. Институт не может быть парализован из-за того, что кто-то отсутствует», — сказал журналистам глава МИД ЮАР Рональд Ламола (цитата по News24).

США бойкотируют встречу G20 в ЮАР не в первый раз: в феврале в Йоханнесбурге проходило заседание глав МИД, и госсекретарь США Марко Рубио отказался в нем участвовать, обвинив Южную Африку в том, что она «творит ужасные вещи». «Моя работа — продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму», — написал тогда Рубио в соцсети X.

Конфликт Вашингтона с Преторией начался практически сразу после того, как в январе 2025 года Трамп вернулся в Белый дом. Причиной стал южноафриканский закон № 13 об экспроприации земли, который регламентирует «принудительное отчуждение имущества в общественных интересах» и выплату за это компенсаций от государства. Его Рамафоса подписал 23 января 2025 года. Трамп обвинил Преторию в дискриминации африканеров, у которых новый закон позволяет изымать земли без компенсации.

В феврале Вашингтон заморозил помощь, которую США предоставляли ЮАР. По данным U.S. Foreign Assistance, среди африканских стран Южная Африка по объему американской поддержки занимает 14-е место; в 2024 году США предоставили ей помощь на общую сумму $323,4 млн, из которых $220,5 млн пошли на борьбу с ВИЧ/СПИДом. А в марте Белый дом объявил посла ЮАР в Вашингтоне Ибрагима Расула персоной нон грата, назвав его «расистом, который ненавидит Америку и ее президента».

У США также есть претензии к позиции ЮАР в отношении Израиля — в 2023 году Претория подала против этого государства иск в Международный суд ООН, который в 2024-м постановил, что Израиль должен немедленно прекратить свою операцию в Рафахе.

Еще Вашингтон не устраивает, что Претория тесно взаимодействует с Тегераном в сферах торговли, обороны и ядерной энергетики; власти ЮАР на это отвечали, что не сотрудничают с Исламской Республикой в области ядерной энергетики и связанных с нею технологий. Рамафоса также заявил, что готов работать с США над земельной реформой и в целом расценивает Штаты как ключевого стратегического политического и торгового партнера. Решение Белого дома заморозить помощь в МИД ЮАР назвали «фактически неточным», отметив, что Вашингтон «не признает глубокую и болезненную историю колониализма и апартеида в Южной Африке». «Мы обеспокоены тем, что, видимо, является кампанией дезинформации и пропаганды, направленной на искажение представления о нашей великой стране. Разочаровывающе наблюдать, что такие нарративы, похоже, нашли поддержку среди лиц, принимающих решения в Соединенных Штатах Америки», — отметило ведомство в феврале.

В мае Рамафоса, чтобы наладить отношения, побывал в США с рабочим визитом. В Белом доме он встретился с Трампом, и тот в присутствии СМИ обвинил власти ЮАР в «геноциде белых фермеров», а в качестве доказательства представил скриншот из видео, на котором, по его словам, запечатлены похороны белых южноафриканцев (и которое, как выяснилось позже, агентство Reuters сняло в Демократической Республике Конго). Рамафоса эти обвинения отверг, подчеркнув, что, если бы в ЮАР происходил геноцид белого населения, белых министров в его делегации не было бы.

Лидеры каких еще стран не приедут на G20

На саммите в Йоханнесбурге также не будет президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина; сообщалось, что в ЮАР не приедут президенты Аргентины Хавьер Милей и Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо. Но это не значит, что они бойкотируют саммит, — все четыре страны отправят в ЮАР свои делегации.

Российский лидер не первый раз пропускает форумы в ЮАР — в 2023 году он не полетел в Йоханнесбург на саммит БРИКС. Причина в том, что Южная Африка ратифицировала Римский статут, который лежит в основе Международного уголовного суда (МУС); в 2023 году этот суд выдал ордер на арест Владимира Путина, а Претория как участница статута не смогла гарантировать неприкосновенность президента России в случае его приезда в ЮАР.

Свое решение не ехать в Йоханнесбург Путин позднее объяснил нежеланием создавать друзьям проблемы. «Мы с вами взрослые люди и понимаем: если я приеду, там начнутся политические выпады, шоу политические, направленные на срыв мероприятий. А зачем? Мы заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами. <…> Все это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Наконец, и дома дел достаточно», — заявил он на заседании клуба «Валдай» в октябре 2023 года.

На саммите БРИКС Россию представлял глава МИДа Сергей Лавров. На грядущей встрече G20 российскую делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

За неделю до саммита стало известно, что на нем не будет Си Цзиньпина. Китайский МИД, не объясняя причин, сообщил, что китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян. Рамафоса объяснил отказ Си сложным графиком. «Председатель Си Цзиньпин шесть раз бывал в Южной Африке, и это подтверждает его приверженность Южной Африке, и я прекрасно понимаю, какой у него плотный график в Китае», — сказал журналистам президент ЮАР.

Несмотря на отсутствие лидеров части стран, за саммитом G20 следить все-таки стоит, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, — это некий индикатор, что происходит в отношениях наиболее влиятельных стран мира. Но за время существования «Двадцатки» ее смысл и суть несколько изменились, продолжает эксперт: «Создание G20 стало реакцией на большие мировые кризисы — сначала прошла встреча на уровне министров в ответ на азиатский финансовый кризис 2007 года, потом — на уровне глав государств как реакция на мировой экономический кризис».

«Это было понятное стремление успокоить мировые элиты и мировые рынки, показать, что самые влиятельные страны способны собраться и вместе решать общие проблемы, — поясняет Лукьянов. — Потом это превратилось в более политическую вещь, в площадку для встречи «Большой семерки», стран западного клуба, с остальными. Сейчас же никакого конструктивного разговора между «Семеркой» и «Несемеркой», в общем-то, не происходит».

Принципиальный отказ США участвовать в саммите эксперт объяснил тем, что администрация Трампа не видит смысла в международных институтах. «Они хотят решать все вопросы с теми, кто им нужен, — полагает Лукьянов. — Следующий саммит пройдет в 2026 году в Майами. Трамп уже анонсировал, что это будет грандиозное событие. Но это будет его личный бенефис с посылом, что Америка — главная страна. Подозреваю, что именно саммит в Майами вобьет в гроб «Двадцатки» окончательный гвоздь».