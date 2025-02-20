Почему США решили бойкотировать встречу G20 в ЮАР

Вашингтон заморозил помощь ЮАР и проигнорировал встречу глав МИД G20 в стране. Причина — принятый в республике закон об экспроприации, иск в суд ООН против Израиля и налаживание отношений с Ираном. Подробнее — в материале РБК

Фото: Spencer Platt / Getty Images

20-21 февраля в Йоханнесбурге пройдет встреча глав МИД стран «Большой двадцатки», в которой с декабря прошлого года председательствует ЮАР. Слоган ее лидерства — «Солидарность, равенство, устойчивость», развиваемые в духе «убунту» (с языка зулу — «человечность»). «Эта африканская философия подчеркивает взаимосвязь людей в более широком общественном, социальном, экологическом и духовном контексте, — сказано на сайте G20. — Убунту часто переводится как «Я есть, потому что мы есть» или «Я есть, потому что вы есть». Этот руководящий принцип будет определять подход Южной Африки в ее поиске коллективных решений насущных глобальных коллективных экономических и финансовых проблем».

Российскую делегацию на форуме возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам представителя МИД Марии Захаровой, большинство участников будут представлены на аналогичном уровне. Однако за две недели до форума госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на G20 в ЮАР не поедет: по его словам, Претория «делает очень плохие вещи», а его работа — «продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или потакать антиамериканизму».

«Большая двадцатка», или G20, существует с 1999 года. Ее созвали как неформальный форум министров финансов и глав центральных банков наиболее важных промышленных и развивающихся экономик, чтобы обсуждать международную экономическую и финансовую стабильность после Азиатского кризиса 1997-1998 годов. Сначала речь шла о макроэкономике, но со временем повестку расширили до вопросов торговли, изменения климата, устойчивого развития, здравоохранения, сельского хозяйства и энергетики. Встречи на уровне глав государств проходят с 2007 года. В G20 входит 19 стран (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония) и два региональных объединения — Евросоюз и Африканский союз. В сумме на них приходится 85% глобального ВВП, более 75% глобальной торговли и две трети мирового населения.

Из-за чего возник конфликт между Вашингтоном и Преторией

23 января 2025 года президент Южной Африки Сирил Рамафоса подписал закон № 13 об экспроприации земли, который регламентирует «принудительное отчуждение имущества в общественных интересов» и выплату за это компенсаций от государства. Президент США Дональд Трамп обвинил ЮАР в нарушении прав человека, а именно в дискриминации африканеров (жители Южной Африки с европейскими корнями), у которых новый закон позволит изымать земли без компенсации,.и пообещал на это отреагировать, а также оказывать помощь африканерам через Программу помощи беженцам. «Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей, — написал он 3 февраля в соцсети Truth Social. — <…> Массовое нарушение прав человека, как минимум, происходит у всех на виду. Соединенные Штаты не будут этого терпеть, мы будем действовать». Через четыре дня Трамп распорядился заморозить всю помощь, которую США предоставляли ЮАР.

По данным U.S. Foreign Assistance, среди африканских стран Южная Африка по объему американской поддержки занимает 14-е место; в 2024 году Штаты предоставили ей помощь на общую сумму $323,4 млн, из которых $220,5 млн пошли на борьбу с ВИЧ/СПИД.

У Вашингтона к Претории есть и другие претензии. По оценке США, ЮАР заняла по отношению к ним и их союзникам агрессивную позицию, подав в декабре 2023 года в Международный суд ООН иск против Израиля из-за операции в секторе Газа и обвинив последний в геноциде палестинцев (в 2024 году суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить свою операцию в Рафахе). Неудовольствие Вашингтона вызывает также активизация отношений ЮАР с Ираном в сферах торговли, обороны и ядерной энергетики (офис Рамафосы уточнил, что Претория не сотрудничает с Тегераном по ядерной энергетике или другим связанным с ней технологиями).

После первого заявления Трампа в Truth Social Рамафоса уточнил, что готов взаимодействовать с американской администрацией по теме земельной реформы в республике и расценивает США как ключевого стратегического политического и торгового партнера. Президент ЮАР также заверил, что власти не конфисковали ни одной территории и что новый закон лишь регулирует «конституционно предписанный юридический процесс, который обеспечивает публичный доступ к земле на равноправной и справедливой основе в соответствии с Конституцией».

«Мы наблюдаем рост национализма и протекционизма, преследования узких интересов и упадок общего дела. Это мир, в котором мы как развивающаяся экономика должны теперь ориентироваться. Но нас не устрашить. Нас не остановить. Мы — стойкий народ. Нас не запугать», — заявил Рамафоса несколько дней спустя в обращении к народу, не упомянув, впрочем, США или Трампа.

В МИД ЮАР указ Трампа о заморозке помощи республике назвали «фактически неточным» и заявили, что он «не признает глубокую и болезненную историю колониализма и апартеида в Южной Африке». «Мы обеспокоены тем, что, по-видимому, является кампанией дезинформации и пропаганды, направленной на искажение представления о нашей великой стране. Разочаровывающе наблюдать, что такие нарративы, похоже, нашли поддержку среди лиц, принимающих решения в Соединенных Штатах Америки», — отметили в ведомстве. Там посчитали «ироничным», что Вашингтон готов предоставить статус беженцев «одной из самых экономически привилегированных групп людей», параллельно депортируя уязвимые категории жителей из других точек мира. Претория подчеркнула, что готова решать все споры дипломатическим путем.

Апартеид — официальная политика расовой сегрегации в ЮАР, проводившаяся с 1948-го по 1990-е годы, когда у власти была представлявшая интересы белого меньшинства Национальная партия. На первых в ЮАР демократических выборах 1994 года победила партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) во главе с Нельсоном Манделой. Эта партия правит страной последние 30 лет; на выборах 2024 года она не набрала голосов, достаточного для единоличного правления, и сформировала коалицию из десяти партий.

Насколько обоснованны претензии США и как конфликт повлияет на G20 в ЮАР

Население ЮАР насчитывает 62 млн человек (данные за 2022 год), из которых лишь 7,3% — белые жители. По информации Reuters, три четверти частных земель в республике принадлежат белым, в то время как 4% владеют темнокожие. Это связано с тем, что в колониальную эпоху и эпоху апартеида у темнокожих не было права собственности. В последние годы правящий АНК продвигал земельную реформу, которая бы упростила изъятие земли государством (в некоторых случаях без оплаты), расширила бы доступ к земле и обеспечила бы более оптимальное ее использование.

Закон об экспроприации разрабатывали с 2004 года; третий по счету его вариант находился в парламенте с 2020 года, и в итоге был принят в 2024-м. Он отменяет закон № 63 об экспроприации 1975 года, который гласил, что землю можно продать только с согласия ее владельца при наличии покупателя. По замыслу властей, новый документ должен соответствовать принятой в 1996 году Конституции, где говорится, что компенсация за экспроприируемую собственность должна быть «справедливой и достойной» и рассчитываться с учетом ее текущего использования, истории приобретения, рыночной цены, степени вложений в нее государства и цели экспроприации.

В новом законе больше всего критики вызвал пункт о «нулевой компенсации», которая предполагается, если собственник не использует землю или если его цель — получение выгоды от роста ее рыночной стоимости. «Считается общепризнанным, что перераспределение земли в ЮАР в пользу исторически обездоленного большинства проходит медленно и неэффективно, в основном — по согласию сторон и с выплатой рыночной стоимости», — пишет африканист, автор телеграм-канала Zangaro Today Алексей Целунов.

Он обращает внимание на то, что после окончания апартеида АНК запустил программу реконструкции и развития, которая за пять лет должна была перераспределить 30% сельскохозяйственных земель (23,25 млн га), однако эта цель достигнута не была, и программу продлили до 2030 года. «Критики [закона] правы в том, что здесь закон действительно приводится в соответствие не только и не столько с конституцией, сколько с текущим политическим моментом — а именно с земельным вопросом, который остается горячей темой на протяжении всех последних 30 лет», — отмечает эксперт.

У АНК серьезная претензия на централизацию власти, говорит профессор-исследователь Кейптаунского университета (ЮАР) Ирина Филатова. «Экспроприацию земли требуют еще несколько партий — в том числе и оппозиционных, поэтому создается ощущение, что этот закон проводят для того, чтобы развязать руки для незаконного захвата земли», — отметила в беседе с РБК эксперт.

Обвинения в расизме, которые Трамп предъявляет властям ЮАР, аналитики увязывают с влиянием Илона Маска, главы Департамента эффективности госуправления США (Department of Government Efficiency — DOGE). Маск родился в Претории и жил в ЮАР до 17 лет. «Почему у вас откровенно расистские законы о собственности?» — написал он в соцсети X в ответ на пост Рамафосы по поводу критики Трампа. Эти претензии — не столько от США к ЮАР, сколько от Трампа и Маска к АНК, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов.

«АНК досталось за левый уклон и отрицательную дискриминацию большинства населения, которое было ущемлено в правах при апартеиде. Маск, чья личность, вероятно, сформировалась отчасти под влиянием апартеида, не считает справедливой политику АНК, направленную на выравнивание накопившегося за годы дискриминации неравенства в возможностях черного и белого населения, — сказал РБК эксперт. — Другое дело, что в самом АНК есть группы, которые под влиянием Демократической партии США перешли от защиты интересов исторически ущемленного большинства к продвижению интересов меньшинств и разнообразия, иногда в ущерб правам человека».

США — один из ведущих торговых партнеров ЮАР. По данным Южноафриканского управления по доходам (South Africa Revenue Service — SARS) 2024 года, по экспорту товаров из республики Штаты занимали третье место (6,9% от всего южноафриканского экспорта) после Китая и Германии, в категории импорта — четвертое (5,5%) после Китая, Индии и Германии. ЮАР поставляет в США в основном жемчуг, драгоценные камни и металлы; США в ЮАР — машины, транспортные средства, минеральное топливо.

В Претории утверждают, что пытались связаться с Белым домом после выхода указа Трампа. «Несмотря на все наши попытки официально взаимодействовать и общаться через нашу дипмиссию в Вашингтоне... мы ждем обратной связи и ответа. Надеемся, что они найдут время, чтобы ответить нам», — сказал Reuters за три дня до саммита G20 глава МИД ЮАР Рональд Ламола. По его словам, Претория сейчас организовывает на полях «двадцатки» ряд двусторонних встреч со странами, с которыми у нее хорошие торговые отношения — в том числе и с Китаем, который пообещал ей свою поддержку. В ЮАР готовятся к любому варианту развития событий — наилучшим было бы взаимопонимание с США, сказал Ламола, «но мы должны смотреть в лицо реальности и планировать все сценарии».

По мнению Маслова, на «Большую двадцатку» конфликт Вашингтона с Преторией повлияет скорее положительно. G20 — важный многополярный институт, который балансирует G7. «В год председательства ЮАР следует ожидать больше многополярности и меньше следования в фарватере США и «Большой семерки», — резюмировал эксперт.