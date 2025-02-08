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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп объявил о прекращении помощи ЮАР из-за нарушения прав африканеров

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Возвращение Трампа в Белый дом
Поводом стал принятый в ЮАР закон, «позволяющий правительству Южной Африки конфисковывать сельскохозяйственную собственность африканеров». Трамп пообещал переселить «африканеров-беженцев»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп решил прекратить какую-либо помощь или содействие ЮАР из-за нарушения прав африканеров (потомки колонистов) и «подрывной внешней политики», которая представляет угрозу для безопасности и интересов Соединенных Штатов и их союзников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Поводом стал принятый в ЮАР закон, «позволяющий правительству Южной Африки конфисковывать сельскохозяйственную собственность африканеров из числа этнических меньшинств без компенсации». Трамп назвал это «вопиющим пренебрежением правами граждан».

«Кроме того, Южная Африка заняла агрессивную позицию по отношению к Соединенным Штатам и их союзникам, в том числе обвинила Израиль, а не ХАМАС, в геноциде в Международном суде и активизировала свои отношения с Ираном для развития коммерческих, военных и ядерных соглашений», — заявил американский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты будут способствовать переселению «африканеров-беженцев, спасающихся от спонсируемой правительством дискриминации по расовому признаку, включая конфискацию собственности».

Трамп поручил всем ведомствам, включая Агентство по международному развитию (USAID), прекратить помощь или содействие ЮАР.

Как сообщало Associated Press, речь идет о принятом законе, позволяющем изымать землю в случаях, если она не используется или если ее перераспределение отвечает общественным интересам. Норма направлена на «исправление ошибок», совершенных в стране во время апартеида, когда у чернокожих отбирали землю и насильно переселяли их в определенные районы проживания.

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Американский лидер ранее заявил в Truth Social, что ЮАР «конфискует земли и очень плохо обращается с определенными группами людей», и пригрозил прекратить помощь стране. Южноафриканский президент Сирил Рамафоса ответил, что правительство не конфисковало никаких земель, а закон об экспроприации «не является инструментом конфискации, а представляет собой конституционно установленный правовой процесс, который обеспечивает справедливый и равноправный доступ к земле в соответствии с Конституцией».

Бизнесмен и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск (его отец — выходец из ЮАР, а сам он родился в этой стране и прожил там до 17 лет) обвинил власти в «геноциде» белого населения. После этого Рамафоса сообщил, что поговорил с Маском «по вопросам дезинформации и искажений информации о Южной Африке» и «подтвердил конституционные ценности Южной Африки: уважение верховенства закона, справедливости, беспристрастности и равенства».

Госсекретарь Марко Рубио объявил, что не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге из-за действий ЮАР.

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Елена Чернышова
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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