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Политика ,  
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Шольц на G20 призвал Путина закончить конфликт на Украине

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G20, проходившего в онлайн-режиме, обратился к Владимиру Путину и призвал его «вывести войска с Украины». Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Берлине, передает Sueddeutsche Zeitung

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась», — сказал он.

Выступление Шольца на G20 не транслировалось. Владимир Путин в своем выступлении, которое опубликовал Кремль, говоря о военных действиях на Украине, заявил, что «мы должны думать, как прекратить эту трагедию».

Материал дополняется.

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Теги
Олаф Шольц Владимир Путин

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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