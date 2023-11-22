Шольц на G20 призвал Путина закончить конфликт на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G20, проходившего в онлайн-режиме, обратился к Владимиру Путину и призвал его «вывести войска с Украины». Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Берлине, передает Sueddeutsche Zeitung
«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась», — сказал он.
Выступление Шольца на G20 не транслировалось. Владимир Путин в своем выступлении, которое опубликовал Кремль, говоря о военных действиях на Украине, заявил, что «мы должны думать, как прекратить эту трагедию».
Материал дополняется.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами