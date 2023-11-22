Шольц на G20 призвал Путина закончить конфликт на Украине

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G20, проходившего в онлайн-режиме, обратился к Владимиру Путину и призвал его «вывести войска с Украины». Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Берлине, передает Sueddeutsche Zeitung

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась», — сказал он.

Выступление Шольца на G20 не транслировалось. Владимир Путин в своем выступлении, которое опубликовал Кремль, говоря о военных действиях на Украине, заявил, что «мы должны думать, как прекратить эту трагедию».

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