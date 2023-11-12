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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа

Канцлер Германии Шольц выступил против немедленного прекращения огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Прекращение огня или длинная гуманитарная пауза даст передышку боевикам палестинского движения ХАМАС, заявил Heilbronner Stimme канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я не считаю правильными требования немедленного прекращения огня», — ответил канцлер на вопрос журналистов. По его словам, ХАМАС сможет «восстановиться и собрать новые силы и оружие». Он счет важным лишь небольшие паузы для гуманитарных целей, например, доставки продовольствия в анклав.

Ранее премьер-министр Израилья Биньямин Нитаньяху, что одна из военных целей страны — освобождение заложников и только при выполнении этого условия будет прекращен огонь в секторе Газа. Израиль ведет переговоры о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в Газе, однако, как пояснил премьер, это не означает прекращения боевых действий и перемирия с «террористами».

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Олаф Шольц сектор Газа прекращение огня Израиль ЦАХАЛ
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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