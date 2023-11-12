Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа

Прекращение огня или длинная гуманитарная пауза даст передышку боевикам палестинского движения ХАМАС, заявил Heilbronner Stimme канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я не считаю правильными требования немедленного прекращения огня», — ответил канцлер на вопрос журналистов. По его словам, ХАМАС сможет «восстановиться и собрать новые силы и оружие». Он счет важным лишь небольшие паузы для гуманитарных целей, например, доставки продовольствия в анклав.

Ранее премьер-министр Израилья Биньямин Нитаньяху, что одна из военных целей страны — освобождение заложников и только при выполнении этого условия будет прекращен огонь в секторе Газа. Израиль ведет переговоры о ежедневных четырехчасовых гуманитарных паузах в Газе, однако, как пояснил премьер, это не означает прекращения боевых действий и перемирия с «террористами».