 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий

Сюжет
Военная операция на Украине

Боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении, заявил президент Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20.

«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал глава государства.

Он вновь повторил, что именно Киев вышел из диалога и напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, «запрещающий вести с Россией такие переговоры».

Путин также обратил внимание на то, что некоторые из выступавших на саммите говорили о потрясении из-за «агрессии» России на Украине. Он задался вопросом, не потрясают ли их события 2014 года на Украине, после которых начался конфликт в Донбассе, или «истребление» гражданских лиц в секторе Газа.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Владимир Путин Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 21 ноя, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 21 ноя, 17:52
Пумпянский и Тимченко обжаловали решение суда оставить в силе санкции ЕС Бизнес, 16:58
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 16:52
Доллар упал до 88 руб.: что будет с ценами на автомобили в 2024 году Авто, 16:45
Хедж-фонды потеряли $43 млрд из-за ставок на падение рынков США и Европы Инвестиции, 16:44
Аксенов заявил об отсутствии планов запретить аборты в Крыму Общество, 16:41
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 16:40
В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с тепловозом Общество, 16:38
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Председатель ПСБ провел рабочую встречу в Волгоградской области Пресс-релиз, 16:38
Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий Политика, 16:35
Цены на нефть Brent упали более чем на 4% на фоне переноса встречи ОПЕК+ Инвестиции, 16:35
ФИФА наказала сбежавшего из РПЛ из-за атаки дронов норвежского футболиста Спорт, 16:30
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 16:29
От залога до ареста: какими бывают обременения на квартиры и дома Недвижимость, 16:26
Акции «Южуралзолота» выросли на 16% в первую минуту торгов Инвестиции, 16:25