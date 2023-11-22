Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий

Боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении, заявил президент Владимир Путин в ходе своего онлайн-выступления на саммите G20.

«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал глава государства.

Он вновь повторил, что именно Киев вышел из диалога и напомнил об указе президента Украины Владимира Зеленского, «запрещающий вести с Россией такие переговоры».

Путин также обратил внимание на то, что некоторые из выступавших на саммите говорили о потрясении из-за «агрессии» России на Украине. Он задался вопросом, не потрясают ли их события 2014 года на Украине, после которых начался конфликт в Донбассе, или «истребление» гражданских лиц в секторе Газа.

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