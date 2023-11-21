Киев заявил об обеспокоенности разговорами о необходимости переговоров

Секретарь СНБО Алексей Данилов связал такие разговоры «с рудиментарным страхом перед Россией». Вместо этого он призвал демократические страны дать «жесткий ответ» России. Москва не раз заявляла, что не отказывается от переговоров

Киев обеспокоен разговорами о необходимости переговоров с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Halifax International Security Forum в Канаде, его слова приводит УНИАН.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии по поводу необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами», — сказал Данилов.

Подобные разговоры он связал «с рудиментарным страхом перед Россией». Вместо этого секретарь СНБО призвал демократические страны дать «жесткий ответ» России, поскольку речь идет о «борьбе между демократией и тиранией» в широком смысле.

Данилов назвал Россию «угрозой для Украины», Китай — «основной угрозой для США», а союз Китай — Россия — Иран — «вызовом для всего мира». По его словам, если не произойдет никаких изменений, «через 15-20 лет мир ожидает новая «ось зла», в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны».

В ноябре бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что Украине придется «на время» смириться с утратой территорий. По его словам, такой исход не понравится ни одной из сторон: в западных странах заявят о невозможности отдать ни пяди земли России, Киев не захочет идти на территориальные уступки, а Москва получит «участки юго-востока», сильно заминированные и с большими разрушениями, что вряд ли сможет считаться «достойным призом» по сравнению со всей территорией Украины. Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, считает Ставридис.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен предложил как можно скорее принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, вступление страны в блок без территорий, которые контролирует Москва, уменьшит угрозу конфликта между НАТО и Россией. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в ответ на слова Расмуссена исключил какой-либо «компромисс по независимости, территориальной целостности, суверенитету».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что разговоров с Россией о территориях не будет. При этом он говорил, что ни США, ни ЕС не оказывают на него давления. Условиями для переговоров с Москвой в Киеве не раз называли вывод войск и восстановление контроля над территориями.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании Украиной сложившихся территориальных реалий. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил он.