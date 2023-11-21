Киев заявил об обеспокоенности разговорами о необходимости переговоров
Киев обеспокоен разговорами о необходимости переговоров с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Halifax International Security Forum в Канаде, его слова приводит УНИАН.
«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии по поводу необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами», — сказал Данилов.
Подобные разговоры он связал «с рудиментарным страхом перед Россией». Вместо этого секретарь СНБО призвал демократические страны дать «жесткий ответ» России, поскольку речь идет о «борьбе между демократией и тиранией» в широком смысле.
Данилов назвал Россию «угрозой для Украины», Китай — «основной угрозой для США», а союз Китай — Россия — Иран — «вызовом для всего мира». По его словам, если не произойдет никаких изменений, «через 15-20 лет мир ожидает новая «ось зла», в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны».
В ноябре бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg заявил, что Украине придется «на время» смириться с утратой территорий. По его словам, такой исход не понравится ни одной из сторон: в западных странах заявят о невозможности отдать ни пяди земли России, Киев не захочет идти на территориальные уступки, а Москва получит «участки юго-востока», сильно заминированные и с большими разрушениями, что вряд ли сможет считаться «достойным призом» по сравнению со всей территорией Украины. Украина сейчас, как и Южная Корея в середине прошлого века, не в состоянии добиться полной победы, считает Ставридис.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен предложил как можно скорее принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, вступление страны в блок без территорий, которые контролирует Москва, уменьшит угрозу конфликта между НАТО и Россией. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в ответ на слова Расмуссена исключил какой-либо «компромисс по независимости, территориальной целостности, суверенитету».
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что разговоров с Россией о территориях не будет. При этом он говорил, что ни США, ни ЕС не оказывают на него давления. Условиями для переговоров с Москвой в Киеве не раз называли вывод войск и восстановление контроля над территориями.
Россия, в свою очередь, настаивает на признании Украиной сложившихся территориальных реалий. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил он.