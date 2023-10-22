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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет «второй фронт»

Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет фронт на севере
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение «Хезболлы» вступить в войну станет «ошибкой всей ее жизни», и пообещал нанести удар «невообразимой силы» по группировке
Израильские солдаты идут по дороге недалеко от границы Израиля с Ливаном
Израильские солдаты идут по дороге недалеко от границы Израиля с Ливаном (Фото: Gil Eliyahu / Reuters)

Если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, Израиль атакует Иран, заявил израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат в интервью Daily Mail.

«План Ирана состоит в том, чтобы атаковать Израиль на всех фронтах. Если мы поймем, что они [«Хезболла»] намерены атаковать Израиль, мы не только нанесем удар по всем фронтам, мы ударим еще и по голове змеи, по Ирану», — предупредил Баркат.

Он пригрозил смести с лица земли «врагов» Израиля. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — пообещал министр.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение «Хезболлы» вступить в войну станет «ошибкой всей ее жизни». Он пообещал нанести удар по группировке «невообразимой силы».

Атаки «Хезболлы», поддерживаемой Ираном, на Израиль чреваты «втягиванием Ливана в войну», заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, его слова приводит газета The Times of Israel. «Хезболла» втягивает Ливан в войну, от которой он ничего не выиграет, но потеряет многое», — отметил Конрикус. «Хезболла» ведет очень опасную игру. Они обостряют ситуацию. С каждым днем мы видим все больше и больше атак», — добавил представитель израильской армии.

Заместитель главы «Хезболлы» шейх Наим Кассем в свою очередь предупредил, что Израилю дорого обойдется начало наземной операции в секторе Газа. По его словам, ливанская группировка уже находится «в самом центре битвы». В палестинской группировке ХАМАС уже заявили, что, если израильская армия начнет наступление в секторе Газа, «Хезболла» вступит в войну. «Вы думаете, что, если вы попытаетесь подавить палестинское сопротивление, другие бойцы сопротивления в регионе не будут действовать?» — сказал Касем.

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Напряженность на границе Израиля с Ливаном растет с начала октября, когда ХАМАС атаковал Израиль. «Хезболла» и израильская армия с тех пор регулярно обмениваются ударами.

По данным газеты The New York Times, США попросили Израиль не наносить массированных ударов по «Хезболле», так как в Вашингтоне опасаются, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, еврейскому государству придется вести войну на два фронта, в которую в итоге окажутся втянуты Соединенные Штаты и Иран, указывает издание.

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Теги
Елена Чернышова
Хезболла Израиль Иран
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