Израиль создал центр спецопераций для уничтожения командиров ХАМАС

Центр спецопераций был создан спецслужбами Израиля для уничтожения боевиков ХАМАС, причастных к атакам на кибуцы 7 октября. По данным Ynet, он получит название «Нили» — в честь подпольной еврейской организации начала 20 века

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Служба общей безопасности Израиля («Шабак») и израильская разведка «Моссад» создали центр специальных операций для уничтожения командиров палестинского движения ХАМАС, сообщают The Times of Israel и Ynet со ссылкой на источники.

По информации собеседников The Times of Israel в израильских спецслужбах, новая структура будет заниматься выявлением и планированием операций против тех представителей ХАМАС, которые принимали непосредственное участие в атаке на кибуцы (общины) на юге Израиля 7 октября.

Ynet уточняет, что новое подразделение будет названо в честь еврейской подпольной организации времен Первой мировой войны «Нили», аббревиатуры еврейской фразы, которая переводится как «Вечный Израиль не будет лгать». По данным газеты, у оперативников центра уже есть имена и фотографии всех участников атаки 7 октября.

Израиль и ХАМАС ведут войну с 7 октября. Она началась с масштабного нападения палестинского движения на юг Израиля, в ходе которого боевики ХАМАС захватили и переправили на территорию сектора Газа несколько сотен заложников. По данным ЦАХАЛ, подтверждены личности 212 заложников.

Представитель ХАМАС 18 октября сообщил NBC, что группировка может освободить всех заложников из числа гражданских в течение часа, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. The Wall Street Journal писала, что США, Израиль и Катар обсуждали с ХАМАС освобождение 50 заложников в обмен на временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа, однако они провалились. В Израиле переговоры с ХАМАС отрицали, настаивая на необходимости полного уничтожения движения.

С начала конфликта ЦАХАЛ уже несколько раз отчитывался об уничтожении лидеров боевиков. Так, 14 октября израильская армия сообщила об уничтожении командира роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади, который руководил атакой на израильские населенные пункты 7–8 октября. До этого ЦАХАЛ сообщала о ликвидации руководителя воздушных сил ХАМАС Мерада Абу Мерада и десятков боевиков из спецназа «Нухба». Кроме того, израильские силы ликвидировали одного из высокопоставленных членов палестинского движения Закарию Абу Маамара, а также «министра экономики» ХАМАС Джавада Абу Шамала, который управлял финансами группировки.