Минобороны России показало видео с захваченными на Украине Javelin

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Российские военные в ходе военной операции на Украине захватили вооружение украинских бойцов на их позициях на изюмском направлении, видео с оружием иностранного и советского производства показало Минобороны России.

Среди захваченного вооружения ВСУ оказались одноразовые ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракеты для комплексов Javelin и Carl Gustaf, уточнили в ведомстве. Также российские военные захватили пулеметы и стрелковое вооружение советского производства. На видео один из военнослужащих рассказал об обстоятельствах захвата вооружения в ходе разведывательной операции.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл «денацификацию» и демилитаризацию соседней страны. На Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

По подсчетам РБК, на начало июня Киев получил от Запада вооружения на общую сумму примерно $38,5 млрд, в том числе гаубицы советского и зарубежного производства, беспилотники, артиллерийские установки.

Российские власти критикуют поставки вооружения Украине, отмечая, что это затянет конфликт, но не станет препятствием для продолжения военной операции. В Москве заявили, что грузы с иностранным вооружением для Киева являются целями для российской армии. Минобороны неоднократно сообщало об уничтожении складов с иностранным оружием и боеприпасами.