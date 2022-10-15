Байден поручил выделить военную помощь Украине на $725 млн

Госдеп выделит военную помощь Украине на сумму до $725 млн по поручению Байдена. Reuters ранее писал, что Вашингтон направит боеприпасы и бронемашины Hamvee, системы ПВО в пакет не вошли

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Американский президент Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить новый пакет помощи Украине на сумму до $725 млн, соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

Средства потратят на передачу имущества Пентагона США, обучение и подготовку кадров для оказания помощи Украине, сказано в документе.

О планах американским властей выделить на поддержку Киева $725 млн писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Собеседники указали, что Вашингтон намерен передать боеприпасы и бронемашины Hamvee. Этот пакет помощи не будет включать средства ПВО, его разработали для поддержки контранступления Украины.

Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине после взрыва на Крымском мосту. Президент Владимир Путин заявил, что теракт организовали спецслужбы Украины. Действия России раскритиковали западные страны, они пообещали на этом фоне поставить Украине новые вооружения. В Белом доме анонсировали, в частности, передачу Киеву первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.

В офисе украинского президента сообщили, что Украина получила в последние дни такой объем вооружений, о котором прежде «и близко не мечтала». «Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней», — рассказал советник офиса Алексей Арестович.

Москва не раз критиковала военную поддержку Украины со стороны западных государств. «Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — заявил в середине октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

