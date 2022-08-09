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Минобороны сообщило об уничтожении более 300 снарядов к HIMARS на Украине

«Крупный склад боеприпасов» со снарядами к HIMARS был уничтожен в Черкасской области в центральной части Украины, сообщили в Минобороны России. Еще 17 снарядов были перехвачены в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в районе украинского города Умань и в результате уничтожили более 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к гаубицам M777, сообщили в Минобороны. Черкасская области находится в центральной части Украины.

Удар ракетами также был нанесен в районе поселка Вороновица Винницкой области. Там уничтожен «заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки российские военные также поразили два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино в ДНР и три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка в ДНР, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
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В Минобороны России также сообщили о поражении двух артиллерийских батарей, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе села Веселое в ДНР. Подавлены два огневых взвода РСЗО в районе поселка Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка и Георгиевка.

Средства ПВО за сутки сбили один украинский самолет МиГ-29 в ДНР, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS в районах Херсона и Новой Каховки в Херсонской области, а также сбили три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, говорится в сообщении военного ведомства.

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Россия более пяти месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. После ее начала Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях на Украине
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Фото:Alexey Furman / Getty Images

США неоднократно одобряли Украине военную помощь, в том числе поставки РСЗО HIMARS. В Кремле эту помощь критиковали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американские поставки не влияют на выполнение задач спецоперации, но только «подливают масла в огонь» и «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». В Минобороны России подчеркивали, что конвои с западным оружием будут законными целями для российских военных.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны РСЗО «HIMARS» Украина Военная операция на Украине
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