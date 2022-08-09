Минобороны сообщило об уничтожении более 300 снарядов к HIMARS на Украине

«Крупный склад боеприпасов» со снарядами к HIMARS был уничтожен в Черкасской области в центральной части Украины, сообщили в Минобороны России. Еще 17 снарядов были перехвачены в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в районе украинского города Умань и в результате уничтожили более 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к гаубицам M777, сообщили в Минобороны. Черкасская области находится в центральной части Украины.

Удар ракетами также был нанесен в районе поселка Вороновица Винницкой области. Там уничтожен «заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки российские военные также поразили два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино в ДНР и три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка в ДНР, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны России также сообщили о поражении двух артиллерийских батарей, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе села Веселое в ДНР. Подавлены два огневых взвода РСЗО в районе поселка Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка и Георгиевка.

Средства ПВО за сутки сбили один украинский самолет МиГ-29 в ДНР, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS в районах Херсона и Новой Каховки в Херсонской области, а также сбили три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, говорится в сообщении военного ведомства.

Читайте на РБК Pro Pro «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить «Начальника никто не понял». Как изменить речь, чтобы лучше руководить Инструкции Pro В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию Статьи Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Инструкции Pro Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Инструкции Pro Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Какие схемы заработка на санкциях ограничил «карантин» ЦБ Статьи

Россия более пяти месяцев ведет на Украине специальную военную операцию. После ее начала Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

США неоднократно одобряли Украине военную помощь, в том числе поставки РСЗО HIMARS. В Кремле эту помощь критиковали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, американские поставки не влияют на выполнение задач спецоперации, но только «подливают масла в огонь» и «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». В Минобороны России подчеркивали, что конвои с западным оружием будут законными целями для российских военных.