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Власти потребовали от жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город

Херсонские власти призвали жителей покинуть город из-за «напряженной ситуации на фронте»
Херсонские власти заявляют о «напряженной ситуации на фронте», угрозе обстрелов и терактов. По словам Стремоусова, с начала эвакуации в регионе на правый берег Днепра перебрались около 25 тыс. жителей Херсонщины
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Мирным жителям Херсона нужно «незамедлительно» уехать из города из-за «напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак», сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

Местные власти также потребовали от всех подразделений и министерств гражданской администрации переправиться на левый берег Днепра.

По словам замглавы администрации Кирилла Стремоусова, около 25 тыс. жителей перебрались с правого на левый берег Днепра по рекомендации властей, передает «Интерфакс». Он заявил, что власти никого не принуждают, а люди сами «активно перебираются, потому что сегодня приоритет — это жизнь». В то же время, признал он, есть люди, которые остаются и «ждут ВСУ».

Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной в ходе боевых действий, 5 октября после референдума был подписан закон о его присоединении к России. Украина и страны Запада не признают итоги референдумов, Киев обещает вернуть эту территорию себе.

19 октября российский президент Владимир Путин ввел в Херсонской области военное положение. В регионе, а также в ДНР, ЛНР и Запорожье действует максимальный уровень реагирования. За день до этого врио херсонского губернатора Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра, объяснив эвакуацию угрозой затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС. Власти также заявили, что ВСУ пытаются наступать на Херсон, но, по словам Стремоусова, линия обороны на этом направлении «не сдвинулась ни на сантиметр».

Накануне Минобороны России сообщило, что украинские военные предприняли две попытки наступления в Херсонской области — в районе сел Давыдов Брод и Сухой Ставок, но понесли потери.

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