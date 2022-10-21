Минобороны сообщило о срыве двух попыток наступления ВСУ под Херсоном

Украинские военные пытались наступать в районе населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок, но понесли потери. Также ВКС России уничтожили склад с военной техникой иностранного производства в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались организовать две попытки наступления в Херсонской области, они были сорваны, сообщило Минобороны России.

«На николаево-криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также в области были предотвращены попытки проникновения в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По сообщению Минобороны, эти группы пытались пробраться в тыл в темное время суток. В результате огня российской артиллерии и действий российских войск были убиты более 120 украинских военнослужащих, уничтожены шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей, говорится в сводке.

По сообщению оборонного ведомства, в районе Новой Каменки ВКС России высокоточным ударом уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На запорожском направлении украинские войска также пытались перейти в наступление малыми группами в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками были отражены, военнослужащие ВСУ отошли на исходные позиции. Погибли, по данным Минобороны, более 40 украинских военных, были подбиты два танка, три боевые бронированные машины и пять украинских пикапов.

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В Херсонской области с 19 октября проводят эвакуацию местных жителей с правого берега Днепра на левый после предупреждения местных властей о скором наступлении ВСУ. Также 19 октября президент Владимир Путин ввел в регионах, вошедших в состав России в конце сентября, военное положение. Кроме Херсонской области это ДНР, ЛНР и Запорожская область.

Власти Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по гражданской переправе через Днепр в Херсоне в районе Антоновского моста в ночь на 21 октября. По словам председателя правительства региона Сергея Елисеева, украинская сторона выпустила 12 ракет HIMARS, 11 из них российские ПВО сбили. Он пояснил, что переправа работает и в ночное время из-за «большого числа желающих выехать на левый берег Днепра». Сначала сообщалось о двух погибших, впоследствии их число выросло до четырех, среди них сотрудники местной телерадиокомпании «Таврия».