Стремоусов заявил, что линия обороны в Херсонской области «не сдвинулась ни на сантиметр»

Стремоусов заявил, что линия обороны в Херсонской области не сдвинулась

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Херсонской области линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире Первого канала.

«На сегодняшний день херсонское направление, мы не говорим про Херсон, линия обороны не сдвинулась ни на сантиметр, наши войска удерживают попытки прорваться <...> к Новой Каховке», — сказал он.

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