Фридман опроверг, что предложил перевести $1млрд для снятия санкций

Сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne предложил перевести $1 млрд украинскому Альфа-Банку, рассчитывая на снятие британских санкций, пишет WSJ. Сам бизнесмен отрицает, что предлагал Украине «услугу за услугу»

Михаил Фридман (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести $1 млрд украинскому Альфа-Банку, пишет газета The Wall Street Journal. По данным издания, таким образом миллиардер (шестое место рейтинга российских миллиардеров Forbes с состоянием $11,8 млрд) рассчитывает убедить Великобританию снять с него санкции.

Как отмечает газета со ссылкой на американских должностных лиц, предложение Фридмана — одно из тех, что попавшие под санкции бизнесмены, банки и компании скрыто делают западным властям.

Сам Фридман отрицает, что предлагал Украине «услугу за услугу».

«Альфа-Банк Украина», пишет The Wall Street Journal, предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести банку $1 млрд из своего состояния, сообщил председатель наблюдательного совета финансового учреждения Роман Шпек. По его словам, эти деньги пойдут на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью. Шпек рассказал, что «Альфа-Банк Украина» направил свое предложение в Национальный банк Украины в июне. Там не ответили на запрос издания.

При этом глава набсовета банка отрицает, что предложение направлено на ослабление санкций. «Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать каких-либо спекуляций, что Фридман и его партнеры хотели бы инвестировать $1 млрд в Украину, чтобы получить что-то в другой стране», — отметил он. «Я не считаю это какой-то спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции», — добавил Шпек.

Фридману потребуется разрешение ЕС для доступа к счетам и перевода денег на Украину. На прошлой неделе Альфа-Банк Украина обратился в Совет Европы от его имени, сообщил Шпек.

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Хотя США не вводили санкции против бизнесмена, под ограничения попал Альфа-Банк. Передача любых активов Фридмана в нем или любых других долей в компаниях, попадающих под санкции, потребует также одобрения Минфина, указывает WSJ.

Весной, после начала военных действий на Украине, Фридман вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом попал под санкции ЕС и Великобритании. После этого они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne.

Фридман 27 февраля заявил, что «нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», однако все равно столкнулся с ограничениями. Бизнесмен находится в Лондоне. В конце мая Фридман оспорил санкции Евросоюза.

Летом в «Альфа-Групп» опровергали, что бизнесмен пытался получить гражданство Украины и перевести туда активы. На Украине заморожены активы Фридмана на $420 млн.