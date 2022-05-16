Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов Фридмана на $420 млн

По словам украинского генпрокурора, власти арестовали ценные бумаги Фридмана на $420 млн в украинском Альфа-банке

Михаил Фридман (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Украинские власти арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 млрд гривен (около $420 млн). Об этом в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд гривен», — написала она.

Венедиктова пояснила, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».

РБК направил запрос в Альфа-банк.

«Альфа-банк Украина» — украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Среди владельцев ABHH — Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен. Банк не является «дочкой» российского Альфа-банка, в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.

После начала российской военной операции на Украине нацбанк страны передал контроль над «Альфа-банк Украина» специальному комитету, лишив акционеров права голосования своими акциями. Тогда же было объявлено о планах переименовать «Альфа-банк Украина» в Sense.

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С начала спецоперации санкции против Фридмана ввели Евросоюз и Великобритания. После ограничений российский бизнесмен покинул советы директоров Альфа-банка, LetterOne, Veon, X5 Retail Group.

Сам Фридман, живущий в Великобритании, сравнивал жизнь под санкциями с жизнью под домашним арестом. Он обвинил авторов санкций в непонимании России: по мнению предпринимателя, давлением на бизнес невозможно добиться прекращения спецоперации, бизнесмены не могут повлиять на президента.