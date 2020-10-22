В НАТО определились с дополнительными мерами по сдерживанию России

Страны НАТО вложили дополнительные средства в закупку систем ПВО и истребителей для сдерживания России. При этом альянс, как заявил Йенс Столтенберг, поддерживает идею продления договора СНВ-3 между Россией и США еще на год

Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса MIM -104 Patriot (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

В НАТО снова отвечают России

Страны НАТО активизировали закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России. Об этом в четверг, 22 октября, заявил на пресс-конференции, посвященной результатам первого дня переговоров министров обороны стран НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг (пресс-конференцию транслировали на сайте организации).

«Сегодня мы обсудили наращивание Россией ракетного потенциала, включая ракеты-носители ядерного заряда», — сказал он, назвав этот вызов «серьезным и сложным». «В ответ союзники приобретают новые противоракетные системы, такие как [американские] Patriot и [франко-итальянские] SAMP/T, и укрепляем потенциал в сфере обычных вооружений, <...> инвестируем в такие новые платформы, как военные истребители нового поколения», — сказал Столтенберг.

Страны НАТО обвиняли Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действие после выхода из него США в августе 2019 года. Вашингтон обосновал свое решение тем, что Россия создала и испытывала ракету 9M729, подпадающую под ограничения договора. Россия нарушение договора отрицает. Впоследствии Москва подтвердила, что считает действие ДРСМД прекращенным по инициативе американской стороны. Как говорится в докладе о работе альянса в 2019 году, в ответ НАТО приступило к реализации комплекса мер, который включает в себя запуск программ по военной подготовке кадров, а также повышение интенсивности работы разведки и средств противоракетной защиты. «Альянс начал реализацию этих мер, но в то же время остается приверженным цели сохранения эффективного режима контроля над вооружениями», — утверждалось в докладе. Президент России Владимир Путин обращался к НАТО и странам — участницам блока с призывом ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ДРСМД ракет, но инициатива осталась без ответа. Как заявил Столтенберг в четверг, за последние 30 лет НАТО сократило объем ядерных вооружений в Европе на 90% и остается приверженным цели сокращения вооружений.

При этом в НАТО поддерживают инициативу о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией, истекающего в феврале 2021 года. В среду постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон заявила, что Москва и Вашингтон близки к заключению сделки по продлению на один год договора о СНВ-3 с заморозкой числа ядерных боеголовок. В России неоднократно отмечали, что готовы продлить СНВ-3 без всяких условий на год, однако Госдепартамент США настаивал на включении в договор дополнительных условий.