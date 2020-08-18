В США оценили вероятность встречи Путина и Трампа

Представитель президента США Маршалл Биллингсли допустил проведение встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в случае успеха на переговорах о ДСНВ. Он также назвал условия для продления этого соглашения

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Думаю, что два президента хотели бы встретиться, если у нас появятся хорошие новости здесь (на переговорах между Россией и США по контролю над вооружениями. — РБК). Это может стать центром повестки встречи», — заявил сегодня на телефонном брифинге спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя возможность встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Во время общения с журналистами Биллингсли подчеркнул, что в Вашингтоне пока не занимаются приготовлениями к такой встрече.

Как отметил спецпредставитель, США предложили серию поправок к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По мнению Биллингсли, у соглашения в его нынешнем виде (СНВ-3) есть сразу несколько недостатков, в том числе в области проверки его соблюдения. Также в документе должно быть отражено, что делать с боеголовками, на которые не распространяются предусмотренные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ограничения и запас которых, по словам Биллингсли, наращивает Россия.

«Мы сформулировали, что ждем от Российской Федерации, и сейчас вопрос в том, готовы ли они пойти с нами по этому пути», — отметил помощник президента. «Если мы сможем решить проблемы с проверкой и достигнуть соглашения на политическом уровне, мы будем готовы предложить президенту, что ДНСВ должно быть продлено еще на некоторое время», — заключил он.

Присоединение Китая к ДСМРД не является условием для продления этого договора, констатировал Биллингсли. Вместо этого США хотели бы в будущем заключить новое всеобъемлющее соглашение, включающее КНР и Россию. «Мы не собираемся подписывать еще одно двустороннее соглашение о контроле над вооружениями. Следующее соглашение должно быть многосторонним и включать в себя Китай», — отметил он. Биллингсли высказал мнение, что США и России на правах двух сверхдержав способны договорится о формате контроля над вооружениями, к которому в будущем присоединится Китай.