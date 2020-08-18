В США оценили вероятность встречи Путина и Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
ФСБ пересекла контрабанду крупной партии конфет на границе с Украиной Общество, 19:00 В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек Политика, 18:55 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 18:54 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 18:53 Координационный совет ответил на обвинения Лукашенко в захвате власти Политика, 18:49 #проденьги: Эдвард Сноуден заработал больше $1,2 млн на выступлениях Стиль, 18:45 Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка Политика, 18:43 Слухи о реорганизации бизнеса General Motors взвинтили спрос на акции Инвестиции, 18:43 МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!» Политика, 18:39 Крупнейший в мире норвежский инвестфонд потерял $21 млрд за 6 месяцев Инвестиции, 18:36 Литва не признала итоги президентских выборов в Белоруссии Политика, 18:35 Fintech API: какие бизнес-возможности открыла новая технология Сбербанка РБК и Сбербанк, 18:23 Минфин расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах» Экономика, 18:23 В Сирии при подрыве колонны войск погиб российский генерал Политика, 18:18
Политика ,  
0 

В США оценили вероятность встречи Путина и Трампа

Представитель президента США Маршалл Биллингсли допустил проведение встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в случае успеха на переговорах о ДСНВ. Он также назвал условия для продления этого соглашения
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

«Думаю, что два президента хотели бы встретиться, если у нас появятся хорошие новости здесь (на переговорах между Россией и США по контролю над вооружениями. — РБК). Это может стать центром повестки встречи», — заявил сегодня на телефонном брифинге спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя возможность встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Во время общения с журналистами Биллингсли подчеркнул, что в Вашингтоне пока не занимаются приготовлениями к такой встрече.

Как отметил спецпредставитель, США предложили серию поправок к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По мнению Биллингсли, у соглашения в его нынешнем виде (СНВ-3) есть сразу несколько недостатков, в том числе в области проверки его соблюдения. Также в документе должно быть отражено, что делать с боеголовками, на которые не распространяются предусмотренные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ограничения и запас которых, по словам Биллингсли, наращивает Россия.

«Мы сформулировали, что ждем от Российской Федерации, и сейчас вопрос в том, готовы ли они пойти с нами по этому пути», — отметил помощник президента. «Если мы сможем решить проблемы с проверкой и достигнуть соглашения на политическом уровне, мы будем готовы предложить президенту, что ДНСВ должно быть продлено еще на некоторое время», — заключил он.

В Пентагоне заявили о сохранении споров между Россией и США по ДСНВ
Политика

Присоединение Китая к ДСМРД не является условием для продления этого договора, констатировал Биллингсли. Вместо этого США хотели бы в будущем заключить новое всеобъемлющее соглашение, включающее КНР и Россию. «Мы не собираемся подписывать еще одно двустороннее соглашение о контроле над вооружениями. Следующее соглашение должно быть многосторонним и включать в себя Китай», — отметил он. Биллингсли высказал мнение, что США и России на правах двух сверхдержав способны договорится о формате контроля над вооружениями, к которому в будущем присоединится Китай.

В июле глава МИДа Сергей Лавров заявил, что судьба ДСНВ предрешена, так как США, судя по всему, решили его не продлевать. «Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость (Россия, США, Китай. — РБК), она говорит о том, что это уже предрешено», — пояснил министр. В России неоднократно выражали готовность продлить ДСНВ без предварительных условий.

Договор был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить число ядерных боевых зарядов до 1,55 тыс. штук, а количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Россия уже заявила о его выполнении.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, контроль за оружием, ядерное оружие, Дональд Трамп
Материалы по теме
Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая
Политика
Лавров заявил о предрешенной судьбе договора СНВ-3
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter