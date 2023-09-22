МИД заявил, что слова президента Южной Кореи вредят отношениям с Москвой
Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля наносят серьезный ущерб отношениям Москвы и Сеула, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе встречи с южнокорейским послом Ли До Хуном.
«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование», — говорится в сообщении российского ведомства.
Посол Южной Кореи пообещал доложить руководству о позиции России.
Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ёль, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страна посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии.
Заявление президента Южной Кореи прозвучало на фоне визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Он прибыл на Дальний Восток, провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.
Российский лидер в ходе встречи упоминал о «неплохих» перспективах военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Лидер КНДР, по его словам, проявляет интерес к ракетной технике и космическим технологиям.
Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями «по вопросам, касающимся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран».
Замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи считается серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН и что Сеул не исключает возможности ответа на эти действия вместе с Вашингтоном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве с КНДР не подписывалось, так как не было таких планов.
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