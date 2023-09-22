 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД заявил, что слова президента Южной Кореи вредят отношениям с Москвой

МИД: заявления президента Южной Кореи наносят ущерб отношениям с Москвой
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль (Фото: Tatan Syuflana / Pool / Reuters)

Высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля наносят серьезный ущерб отношениям Москвы и Сеула, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе встречи с южнокорейским послом Ли До Хуном.

«К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование», — говорится в сообщении российского ведомства.

Посол Южной Кореи пообещал доложить руководству о позиции России.

Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ёль, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что страна посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии.

Заявление президента Южной Кореи прозвучало на фоне визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Он прибыл на Дальний Восток, провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Российский лидер в ходе встречи упоминал о «неплохих» перспективах военно-технического сотрудничества с Северной Кореей. Лидер КНДР, по его словам, проявляет интерес к ракетной технике и космическим технологиям.

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям

Шойгу и Ким Чен Ын обменялись мнениями «по вопросам, касающимся дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимных обменов между вооруженными силами двух стран».

Замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи считается серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН и что Сеул не исключает возможности ответа на эти действия вместе с Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве с КНДР не подписывалось, так как не было таких планов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МИД Россия Южная Корея президент
Материалы по теме
Южная Корея пообещала поднять тему сотрудничества России с КНДР в ООН
Политика
МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за визита Ким Чен Ына
Политика
Песков опроверг подписание соглашения с КНДР о военном сотрудничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 102,36 (-1,01) Инвестиции, 21 сен, 16:36 Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 96,08 (-0,54) Инвестиции, 21 сен, 16:36
Путин снова выдвинул Зорькина на пост главы Конституционного суда Политика, 15:01
ЕС выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд Политика, 15:00
Во время удара ВСУ по штабу в Севастополе погиб один военный Политика, 14:50
Российский борец завершил борьбу на чемпионате мира из-за травмы Спорт, 14:47
Развожаев заявил об отсутствии пострадавших около штаба в Севастополе Политика, 14:43
Возгорание травы в районе Бахчисарая объяснили сбитой ПВО ракетой ВСУ Политика, 14:42
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:38
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
«Ростех» передал Минобороны самолет ДРЛО А-50У с новыми характеристиками Политика, 14:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
В Вашингтоне Зеленский встретился со скептиками и сторонниками Политика, 14:13
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни» Pro, 14:08
МИД заявил, что слова президента Южной Кореи вредят отношениям с Москвой Политика, 14:08
Сына экс-президента Армении избили при задержании на протестах в Ереване Политика, 14:02
Власти Венесуэлы изъяли десятки майнеров при штурме местной тюрьмы Крипто, 14:01