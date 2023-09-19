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МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за визита Ким Чен Ына

МИД Южной Кореи вызвал российского посла Кулика из-за визита Ким Чен Ына
Андрей Кулик
Андрей Кулик (Фото: Yonhap / EPA / ТАСС)

МИД Кореи вызвал посла России Андрея Кулика и передал «жесткую позицию» Сеула по вопросу о военном сотрудничестве с КНДР. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Настоятельно призываем Россию немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей и выполнить резолюцию Совета Безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Первый замминистра Чан Хо Чжин отметил, что Россия должна действовать ответственно как постоянный член Совета Безопасности ООН, поддерживающий принятие резолюций, предусматривающих санкции против северокорейского режима.

Совбез ООН ввел санкции в отношении КНДР, они предусматривают в том числе запрет на поставку стране вооружений.

Он предупредил, что любое действие, нарушающее резолюции Совбеза и существенно угрожающее южнокорейской безопасности, окажет «крайне негативное влияние» на отношения Москвы и Сеула.

«Посол Кулик внимательно выслушал позицию южнокорейского правительства и заверил, что он доложит о ней правительству своей страны», — отметили в МИД Южной Кореи.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын с 12 по 17 сентября находился в России с официальным визитом. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Амурской области на космодроме Восточный 13 сентября. Он также провел переговоры с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

На этом фоне замглавы МИД Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что военное сотрудничество России и Северной Кореи считается серьезным нарушением резолюций Совбеза ООН и что Сеул не исключает возможность ответа на эти действия вместе с Вашингтоном.

Совет национальной безопасности Южной Кореи призвал стороны не заключать сделки по торговле оружием — в противном случае Москва и Пхеньян «заплатят цену». Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 17 сентября заявил о «незаконном» и «неправомерном» военном сотрудничестве России и КНДР, а также пообещал поднять эту тему в ООН.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве не подписывалось, так как не было таких планов.

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