Макрон призвал добиться дипломатического решения конфликта на Украине

Он выразил уверенность, что ситуация не безвыходная, и призвал создать условия для возобновления российско-украинских переговоров. Макрон подчеркнул, что Украина по итогам мирного соглашения должна вернуться к прежним границам

Эманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Конфликт на Украине может завершиться только за столом переговоров, заявил BFM президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал создать условия для возобновления диалога Киева и Москвы.

«Ситуация не безвыходная», — уверен французский лидер.

Макрон подчеркнул, что мирное соглашение должно гарантировать Украине сохранение в границах как минимум перед 24 февраля. По его словам, Франция «не воюет с Россией», но должна помогать Киеву и призывать другие страны следовать ее примеру, чтобы «увеличить давление» на Москву.

Президент Франции также призвал западные страны «продолжать говорить с Россией».

После начала спецоперации на Украине Макрон неоднократно говорил о необходимости дипломатического завершения конфликта. С 24 февраля он более десяти раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Последний разговор состоялся 11 сентября: Макрон призвал как можно скорее прекратить спецоперацию и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

20 сентября стало известно о намерении французского лидера в ближайшие дни вновь провести переговоры с российским коллегой.

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К переговорам об урегулировании в последнее время призывали генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. При этом западные страны настаивают на сохранении территориальной целостности Украины и выступают за ее победу «на поле боя».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 сентября заявил об отсутствии в настоящий момент перспектив дипломатического решения конфликта. Украинская сторона тоже не проявляла инициативу по возобновлению переговоров: Киев указывал на риск «языка ультиматумов» со стороны Москвы, если диалог состоится до изменения ситуации на фронте.