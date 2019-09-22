WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана

По данным газеты, предупреждение о подготовке Ирана к новым ударам йеменские хуситы направили США и Саудовской Аравии. На Западе к их заявлениям давно относятся скептически, но Эр-Рияд предпринял меры по усилению безопасности

повстанцы-хуситы (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили иностранных дипломатов о том, что Иран готовится нанести новый удар с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, информацию, в частности, получили дипломаты из США и Саудовской Аравии.

Собеседники газеты заявили, что хуситы «подняли тревогу по поводу возможной новой атаки» после того, как Иран потребовал от них участия в нападении.

Как отмечает газета, невозможно определить, насколько велика угроза, а на Западе к заявлениям хуситов давно относятся скептически. Однако источники WSJ заявили, что Эр-Рияд предпринял меры по усилению безопасности.

Представитель хуситов Мухаммед Абдул Салям отрицает информацию о том, что повстанцы направляли какое-либо предупреждение о возможных атаках со стороны Ирана. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке не ответил на запрос издания.