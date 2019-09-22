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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана
По данным газеты, предупреждение о подготовке Ирана к новым ударам йеменские хуситы направили США и Саудовской Аравии. На Западе к их заявлениям давно относятся скептически, но Эр-Рияд предпринял меры по усилению безопасности
повстанцы-хуситы (Фото: Khaled Abdullah / Reuters)

Йеменские повстанцы-хуситы предупредили иностранных дипломатов о том, что Иран готовится нанести новый удар с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, информацию, в частности, получили дипломаты из США и Саудовской Аравии.

Собеседники газеты заявили, что хуситы «подняли тревогу по поводу возможной новой атаки» после того, как Иран потребовал от них участия в нападении.

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Как отмечает газета, невозможно определить, насколько велика угроза, а на Западе к заявлениям хуситов давно относятся скептически. Однако источники WSJ заявили, что Эр-Рияд предпринял меры по усилению безопасности.

Представитель хуситов Мухаммед Абдул Салям отрицает информацию о том, что повстанцы направляли какое-либо предупреждение о возможных атаках со стороны Ирана. Постпред Ирана при ООН в Нью-Йорке не ответил на запрос издания.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

В ночь на 14 сентября два нефтяных объекта саудовской нефтекомпании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке дронов. Ответственность за нападение взяли хуситы из движения «Ансар-аллах», однако Вашингтон и Эр-Рияд считают, что к произошедшему причастен Тегеран. В частности, как указало Минобороны Саудовской Аравии, атака исходила не из Йемена, а при нападении были использованы иранские беспилотники Delta Wing UAV.

Президент США Дональд Трамп поручил расширить санкции в отношении Тегерана. Под американские ограничения попал иранский Центробанк. Американский лидер также заявил о намерении обсудить со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку объектов Saudi Aramco. 21 сентября США объявили, что отправят военнослужащих на Ближний Восток и будут работать над ускорением поставок военной техники Саудовской Аравии для укрепления самообороны королевства.

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Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Власти Ирана отрицают причастность к произошедшему. Тегеран направил Вашингтону ноту, в которой пообещал ответить на возможные действия США в отношении ближневосточной страны.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, Саудовская Аравия, хуситы
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