Иран назвал «позерством» решение США направить войска на Ближний Восток

Глава МИД Ирана прокомментировал решение США усилить свой военный контингент в Саудовской Аравии в ответ на атаку на нефтяные объекты королевства. Джавад Зариф не исключил военного конфликта из-за действий Вашингтона

Джавад Зариф (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения. По мнению главы иранского МИДа, данный шаг Вашингтона является позерством. Об этом Зариф заявил в интервью телеканалу CBS, которое будет транслироваться в воскресенье в программе «Лицом к нации».

«Я думаю, что это позерство», — сказал Зариф. «Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении», — добавил он.

Зариф также отказался исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после решения США отправить дополнительные войска в Саудовскую Аравию.

«Я не уверен, что мы сможем избежать войны», — сказал Зариф. «Я уверен, что мы не начнем [войну], но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто ее закончит», — сказал глава МИД Ирана.