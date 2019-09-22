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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Иран назвал «позерством» решение США направить войска на Ближний Восток
Глава МИД Ирана прокомментировал решение США усилить свой военный контингент в Саудовской Аравии в ответ на атаку на нефтяные объекты королевства. Джавад Зариф не исключил военного конфликта из-за действий Вашингтона
Джавад Зариф (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения. По мнению главы иранского МИДа, данный шаг Вашингтона является позерством. Об этом Зариф заявил в интервью телеканалу CBS, которое будет транслироваться в воскресенье в программе «Лицом к нации».

«Я думаю, что это позерство», — сказал Зариф. «Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении», — добавил он.

Зариф также отказался исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после решения США отправить дополнительные войска в Саудовскую Аравию.

«Я не уверен, что мы сможем избежать войны», — сказал Зариф. «Я уверен, что мы не начнем [войну], но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто ее закончит», — сказал глава МИД Ирана.

Зариф дал интервью в Нью-Йорке, где он будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В пятницу США заявили, что отправят некоторое количество войск на Ближний Восток и средства противоракетной обороны для саудовцев в ответ на атаку в минувшие выходные на нефтяные объекты королевства.

Несмотря на то, что ответственность за атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах», Вашингтон и Эр-Рияд считают, что за нападениями стоит Иран. Тегеран свою причастность к атакам отрицает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, США, Саудовская Аравия
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