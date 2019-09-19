В Иране заявили о «тотальной войне» в случае авиаударов со стороны США

В Иране заявили о «тотальной войне» в случае авиаударов со стороны США

Любые авиаудары по Ирану со сторону США из-за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии приведут к «тотальной войне». Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

«Мы не хотим войны. Мы уверены, что военный конфликт основанный на обмане — это ужасно. Мы понесем много жертв. Но мы будем защищать свою территорию», — сказал Зариф.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии произошла атака беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco. В результате на двух крупных месторождения компании в Абкайке и Хурайсе произошли пожары. Ответственность за нападение на себя взяли хуситы из движения «Ансар Аллах».

Позже В Вашингтоне заявили, что обнаружили причастность Ирана к атаке беспилотников. В частности, военные США обнаружили, что перед нападением на военных базах в юго-западном Иране была зафиксирована необычная активность. Также обнаруженные обломки ракет позволили установить примерную траекторию их полета. В Пентагоне считают, что дроны могли быть запущены в Иране, а затем облетели Персидский залив с севера, зайдя на некоторое время в воздушное пространство Ирака.

Иран опроверг свою причастность к нападению на Saudi Aramco, а также завил, что предпримет ответные меры в случае любых действий США против страны.