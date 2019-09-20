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Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана
Под американские ограничения попал ЦБ Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, это «самые серьезные» санкции, которые когда-либо вводились против страны.

В Министерстве финансов объяснили, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием иранского центробанка.

Также США пригрозили вторичными санкциями и зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с ЦБ Ирана.

Глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что банк был последним источником средств Тегерана.

Ранее в сентябре Трамп поручил Мнучину ввести новые санкции против Ирана. Это произошло на фоне атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, которая произошла 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», которые вели его с помощью дронов, однако США и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран.

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В результате атаки уровень добычи нефти в Саудовской Аравии сократился почти вдвое. При этом в Пентагоне заявляли, что нашли признаки причастности Ирана к нападению. Трамп также заподозрил Тегеран в участии в атаке дронов.

Иран направил ноту в США, в которой заявил, что не имеет отношения к атаке на объекты саудовской компании. Тегеран также отметил, что намерен принять ответные меры, если Вашингтон предпримет какие-либо действия против Ирана.

Авторы: Александра Хрисанфова, Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Иран, санкции, ЦБ
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