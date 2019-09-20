Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
По его словам, это «самые серьезные» санкции, которые когда-либо вводились против страны.
В Министерстве финансов объяснили, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием иранского центробанка.
Также США пригрозили вторичными санкциями и зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с ЦБ Ирана.
Глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что банк был последним источником средств Тегерана.