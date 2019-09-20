Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране

Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США, однако, предпочел сдержанность военной операции. По его мнению, силовой ответ был бы самым простым решением

Рабочий на месторождении в Абкайке (Фото: Amr Nabil / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg. По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам он предпочитает другой путь.

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность», — добавил глава Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, которые президент назвал «самыми суровыми». Они касаются ограничений в адрес Центрального банка Исламской Республики.