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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США, однако, предпочел сдержанность военной операции. По его мнению, силовой ответ был бы самым простым решением
Рабочий на месторождении в Абкайке (Фото: Amr Nabil / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg. По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам он предпочитает другой путь.

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность», — добавил глава Соединенных Штатов.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

Ранее Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, которые президент назвал «самыми суровыми». Они касаются ограничений в адрес Центрального банка Исламской Республики.

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В Иране заявили о «тотальной войне» в случае авиаударов со стороны США

В ночь на 14 сентября в результате атаки беспилотников были разрушены несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, однако в Эр-Рияде заявили, что на самом деле ракеты прилетели не из Йемена, а с востока, где находится Иран. С обвинениями в адрес Тегерана выступил и государственный секретарь США Майк Помпео, хотя американская разведка пока не привела доказательств того, что беспилотники прилетели именно из Ирана. Косвенным подтверждением причастности Тегерана называется «необычная активность» на военных базах в юго-западном Иране перед нападением, а также расчеты траектории полета ракет.

Иран опроверг свою причастность к нападению на Saudi Aramco, а также завил, что предпримет ответные меры в случае любых действий США против страны.

Фотогалерея 
Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Иран
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