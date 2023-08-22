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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках

Собянин: в столичном регионе сбито два ударных беспилотника
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Атаки беспилотников на Москву
В Подмосковье сбили два беспилотника: в районе Красногорска и в районе Часцов, сообщил Собянин. Минобороны добавило, что еще два дрона упали в Брянской области. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве

Средства ПВО сбили два беспилотника в московском регионе, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал он в телеграм-канале.

Об уничтожении средствами противовоздушной обороны двух дронов сообщает и Минобороны России. В ведомстве добавили, что также средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены еще два беспилотника, они потерпели крушение в Брянской области.

«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — подчеркнули в Минобороны.

Примерно в 5 км юго-западнее села Часцы Одинцовского городского округа через Минское шоссе расположен главный храм Минобороны России.

Ранее все московские аэропорты закрылись для вылетов и прилетов. Домодедово и Шереметьево вскоре возобновили работу, во Внуково рейсы задерживаются. Как уточнили в Домодедово, в аэропорту вводили ограничения на прием и вылет бортов с 1:37 до 3:10, передает «РИА Новости».

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При взрыве в Красногорске и падении обломков беспилотника было повреждено остекление жилого дома, а также несколько припаркованных неподалеку машин, сообщили ТАСС в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», дрон упал в Павшинской пойме. Mash писал, что речь идет о многоэтажке на Красногорском бульваре. SHOT сообщал, что взрыв произошел в районе здания правительства Московской области. Оно находится через реку от Павшинской поймы и Красногорского бульвара.

21 августа в России были пресечены шесть атак беспилотников. Утром два дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, в последнем случае при падении беспилотника на садовый дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Также были выбиты стекла в трех домах.

Третий дрон сбили в Калужской области, пострадавших и разрушений не было. Еще два беспилотника атаковали Белгородскую область. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон сбросил «осколочный боеприпас для гранатомета», в результате получил повреждения автомобиль. Вечером в районе села Безлюдовка Шебекинского городского округа был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений не было.

Примерно в 23:00 еще два дрона самолетного типа были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин Москва Подмосковье Минобороны дроны
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