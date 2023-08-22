Московские аэропорты закрыли для вылетов и прилетов

Домодедово и Шереметьево после временного закрытия начали принимать рейсы, во Внуково рейсы задерживаются. В Красногорске упали обломки дрона, повреждены жилой дом и несколько машин. Собянин заявил о двух сбитых БПЛА в Подмосковье

Все московские аэропорты закрыты для вылетов и прилетов, сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Позже агентство уточнило, что Домодедово и Шереметьево начали принимать рейсы после временного закрытия.

Согласно онлайн-табло Внуково, задержаны все рейсы с вылетом, назначенным раньше 5:00.

Телеграм-канал «112» пишет, что на Пятницком шоссе в Москве упал беспилотник, в одном из жилых домов выбиты стекла на нескольких этажах. Позже канал изменил сообщение, написав, что дрон упал в Павшинской пойме в Красногорске.

«Осторожно, новости» передает, что в Красногорске прогремел взрыв, жители поврежденного в результате дома нашли обломки беспилотника. К месту происшествия подъехали машины скорой помощи. SHOT публикует видео предполагаемого уничтожения дрона над Красногорском, уточняя, что это произошло в районе здания правительства Московской области. По данным канала, обломки повредили жилой дом и несколько машин на парковке.

Это подтвердили ТАСС в экстренных службах. «В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин», — сказал собеседник агентства.

Mash также опубликовал видео момента взрыва, уточнив, что он произошел на Красногорском бульваре.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Красногорска и в районе села Часцы Одинцовского городского округа были сбиты два беспилотника. Это подтвердили в Минобороны, добавив, что еще два дроны были подавлены средствами радиоэлектронной обороны (РЭБ) и потерпели крушение в Брянской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет, уточнили в ведомстве.

В Домодедово заявили, что аэропорт вводил ограничения на вылет и прием бортов с 1:37 до 3:10, передает «РИА Новости». Всего в московских аэропортах был задержан 31 рейс, еще семь отменили.