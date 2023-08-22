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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Последствия падения беспилотника в Красногорске. Фоторепортаж

Появились кадры с мест падения беспилотника в Московской области
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Ночью в Подмосковье сбили два беспилотника: один из них упал в Красногорске, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа. Никто не пострадал, взрывной волной в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили. Последствия падения беспилотников в городе — в фоторепортаже РБК
О том, что система ПВО сбила два беспилотника в Московском регионе, московский мэр Сергей Собянин сообщил в 3:31 (мск). Об уничтожении дронов заявило также Минобороны. Ранее все московские аэропорты временно закрылись для вылетов и прилетов
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О том, что система ПВО сбила два беспилотника в Московском регионе, московский мэр Сергей Собянин сообщил в 3:31 (мск). Об уничтожении дронов заявило также Минобороны. Ранее все московские аэропорты временно закрылись для вылетов и прилетов

В результате атаки никто не пострадал. Взрывной волной при падении дрона в многоэтажке Красногорска выбило окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В результате атаки никто не пострадал. Взрывной волной при падении дрона в многоэтажке Красногорска выбило окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Были также повреждены несколько припаркованных неподалеку машин, отметил глава Подмосковья
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Были также повреждены несколько припаркованных неподалеку машин, отметил глава Подмосковья

&laquo;Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие&raquo;,&nbsp;&mdash; написал Андрей Воробьев в телеграм-канале
Фото: Reuters

«Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Андрей Воробьев в телеграм-канале

Один из очевидцев рассказал РБК, что в момент взрыва он находился на балконе. По его словам, вначале был слышен треск&nbsp;&mdash; при подлете беспилотника, после чего произошла сильная детонация. Он увидел, как на месте взрыва разлетаются обломки. &laquo;В 2:00 я вышел на балкон, сел закурить и услышал треск &lt;...&gt; и сильную детонацию боевого какого-то начинения. Сразу посмотрел в эту сторону и увидел, как разлетаются огненные обломки. Сразу срезонировала вся улица&nbsp;&mdash; автомобили срезонировали сигнализацией&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал он
Фото: Reuters

Один из очевидцев рассказал РБК, что в момент взрыва он находился на балконе. По его словам, вначале был слышен треск — при подлете беспилотника, после чего произошла сильная детонация. Он увидел, как на месте взрыва разлетаются обломки. «В 2:00 я вышел на балкон, сел закурить и услышал треск <...> и сильную детонацию боевого какого-то начинения. Сразу посмотрел в эту сторону и увидел, как разлетаются огненные обломки. Сразу срезонировала вся улица — автомобили срезонировали сигнализацией», — рассказал он

Через реку от Павшинской поймы, где упал дрон в Красногорске, находится здание правительства Московской области
Фото: Reuters

Через реку от Павшинской поймы, где упал дрон в Красногорске, находится здание правительства Московской области

Возгорания после падения дрона не произошло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Возгорания после падения дрона не произошло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

Накануне, 21 августа, два дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. В Истринском районе беспилотник упал на садовый дом в СНТ &laquo;Дорожник&raquo; в Истринском округе Московской области, пострадали два человека, одного из них госпитализировали
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Накануне, 21 августа, два дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. В Истринском районе беспилотник упал на садовый дом в СНТ «Дорожник» в Истринском округе Московской области, пострадали два человека, одного из них госпитализировали

Теги
мультимедиа дроны беспилотники Подмосковье Москва повреждение БПЛА
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