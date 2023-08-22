Последствия падения беспилотника в Красногорске. Фоторепортаж

Один из очевидцев рассказал РБК, что в момент взрыва он находился на балконе. По его словам, вначале был слышен треск — при подлете беспилотника, после чего произошла сильная детонация. Он увидел, как на месте взрыва разлетаются обломки. «В 2:00 я вышел на балкон, сел закурить и услышал треск <...> и сильную детонацию боевого какого-то начинения. Сразу посмотрел в эту сторону и увидел, как разлетаются огненные обломки. Сразу срезонировала вся улица — автомобили срезонировали сигнализацией», — рассказал он