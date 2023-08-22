Последствия падения беспилотника в Красногорске. Фоторепортаж
Ночью в Подмосковье сбили два беспилотника: один из них упал в Красногорске, другой — в районе поселка Часцы Одинцовского городского округа. Никто не пострадал, взрывной волной в Красногорске были выбиты окна в многоэтажке и повреждены автомобили. Последствия падения беспилотников в городе — в фоторепортаже РБК
В результате атаки никто не пострадал. Взрывной волной при падении дрона в многоэтажке Красногорска выбило окна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
Были также повреждены несколько припаркованных неподалеку машин, отметил глава Подмосковья
«Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал Андрей Воробьев в телеграм-канале
Один из очевидцев рассказал РБК, что в момент взрыва он находился на балконе. По его словам, вначале был слышен треск — при подлете беспилотника, после чего произошла сильная детонация. Он увидел, как на месте взрыва разлетаются обломки. «В 2:00 я вышел на балкон, сел закурить и услышал треск <...> и сильную детонацию боевого какого-то начинения. Сразу посмотрел в эту сторону и увидел, как разлетаются огненные обломки. Сразу срезонировала вся улица — автомобили срезонировали сигнализацией», — рассказал он
Через реку от Павшинской поймы, где упал дрон в Красногорске, находится здание правительства Московской области
Возгорания после падения дрона не произошло, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев
Накануне, 21 августа, два дрона были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. В Истринском районе беспилотник упал на садовый дом в СНТ «Дорожник» в Истринском округе Московской области, пострадали два человека, одного из них госпитализировали