Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах самолетного типа в районе Крыма

Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах в районе Крыма

По данным Минобороны, два сбитых беспилотника самолетного типа потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма. Это шестая атака дронов за сутки

Примерно в 23:00 мск российские силы предотвратили «террористическую атаку» украинской стороны с использованием двух беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км. северо-западнее полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Это шестая атака беспилотников на российские регионы за прошедшие сутки. Утром 21 августа два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение в Одинцовском и Истринском районах Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, в последнем случае при падении беспилотника на садовый дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Также были выбиты стекла в трех домах.

Третий дрон сбили в Калужской области, пострадавших и разрушений не было. Еще два беспилотника атаковали Белгородскую область. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон сбросил «осколочный боеприпас для гранатомета», в результате получил повреждения автомобиль. Вечером в районе села Безлюдовка Шебекинского городского округа был сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений не было.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. 20 августа советник украинского министра обороны Юрий Сак заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации», в частности, пока у нее нет истребителей F-16. В тот же день Нидерланды и Дания пообещали передать эти самолеты Украине, речь идет о более чем 60 машинах.

Москва осуждает поставки вооружения Киеву, а атаки беспилотников называет «террористическими».