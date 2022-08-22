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WSJ узнала о целях США при усилии контроля за соблюдением санкций

Американские власти планируют нацелиться на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые может использовать Россия

Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить контроль за соблюдением санкций в отношении России и нацелиться на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые может использовать Москва, пишет The Wall Street Journal со ссылкой неназванных чиновников Белого дома.

Собеседники газеты говорят, что после введения санкций следующая задача — перекрыть России пути, обеспечивающие импорт и доходы от него. Для этого надо нацелиться на банки и криптовалютные платформы. Также Вашингтон намерен продолжить выявление счетов и активов российских «олигархов» и наказывать иностранные компании, уличенные в экспорте подсанкционных товаров в Россию.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

США, ЕС и другие западные страны с конца февраля ввели в отношении России несколько пакетов санкций из-за спецоперации на Украине. Они коснулись финансового сектора, в том числе ЦБ и крупнейших банков, широкого перечня экспорта и импорта, крупных российских бизнесменов и их активов на Западе, топ-менеджеров, чиновников, общественных деятелей и журналистов.

Российские власти не раз называли санкции незаконными и влияющими на тех, кто их вводит. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американские ограничительные меры дестабилизируют мировую экономику, которая и так пострадала за время пандемии. МИД России заявлял, что экономическая и энергетическая политика Запада привели к росту цен на агропромышленную продукцию и углеводороды.

Уже после введения санкций власти США обещали перекрыть возможности для России обходить ограничительные меры. Так, американский Минфин выпустил специальное руководство по исключению «лазеек» для обхода санкций и подготовил ответы на часто задаваемые вопросы об ограничительных мерах.

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Усиление контроля над соблюдением санкций планируют и в Евросоюзе. Газета The Wall Street Journal указывала, что Брюссель рассматривает меры, которые позволят закрыть лазейки для обхода санкций и улучшить обмен данными между странами ЕС.

Ряд стран не поддержали санкций против России, в частности Китай, Индия и Турция. Вашингтон заявлял, что потенциальная помощь Москве в обходе санкций будет «дорого стоить» Пекину. Одновременно с этим критику и раздражение со стороны Евросоюза вызывает рост торговли и расширение сотрудничества Москвы и Анкары, писала Financial Times. В ЕС увидели риск вторичных санкций в отношении Турции и задумались о призыве к европейскому бизнесу прекратить работу в этой стране.

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