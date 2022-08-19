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Война санкций ,  
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Посол обвинил США в дестабилизации мировой экономики за счет санкций

Американские санкции против России еще больше дестабилизируют мировую экономику, которая и так пострадала от последствий пандемии коронавируса, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в ответ на вопрос СМИ. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии в Telegram.

По словам дипломата, закономерный итог, которого сумели «добиться» Соединенные Штаты, — дополнительная дестабилизация мировой экономики, которая в условиях сохраняющихся последствий пандемии и без того переживает не лучшие времена. В частности, от американской санкционной политики страдает нормальное торгово-экономическое сотрудничество, считает посол.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Финансовые учреждения и международные компании, запуганные американскими регуляторами, опасаются осуществлять рутинные операции», — утверждает Антонов.

США, страны Евросоюза и другие государства мира вводят против России санкции с конца февраля. Россия в ответ на их действия вводила ответные меры. В частности, Москва высылала американских дипломатов и запрещала дипмиссиям США принимать на работу граждан России и третьих стран. Также она запретила въезд генеральному прокурору Мэррику Гарланду, главе Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рэю, президентуСША Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену.

В Госдуме считают, что санкционный потенциал Запада уже исчерпан, об этом, в частности говорил председатель нижней палаты Вячеслав Володин (после этого ЕС ввел седьмой пакет санкций, а США запрещали въезд российским чиновникам). Власти России настаивают, что санкции против страны ввели незаконно и утверждают, что меры вредят тем, кто их ввел. В частности, МИД, отвечая Евросоюзу, также указывал, что санкции оказывают негативное влияние на разные сегменты мировой экономики.

Теги
санкции США мировая экономика Анатолий Антонов
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