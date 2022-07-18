Госдеп США пригрозил Китаю последствиями за обход антироссийских санкций

Обход Китаем антироссийских санкций или передача России какого-либо оружия будут дорого стоить Пекину, госсекретарь США Энтони Блинкен уже предупреждал об этом главу китайского МИДа Ван И, заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал он. Давление на Китай в таком случае будут оказывать не только Соединенные Штаты, но и «десятки других государств по всему миру», с которыми работает Вашингтон.

«Мы не видим того, чтобы Китай был вовлечен в каком-либо систематическом обходе [санкций против России] или предоставлении продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить, — предупредил пресс-секретарь.

Соединенные Штаты уже предупреждали Китай о последствиях обхода ограничений, наложенных на Россию, и грозили ввести санкции против самой КНР. В Вашингтоне также не исключали, что Пекин может материально поддерживать российскую спецоперацию. В ответ в МИД Китая подчеркивали, что страна не обходит запреты намеренно и лишь поддерживает с Москвой нормальные торговые отношения.

«Китай не является стороной конфликта на Украине. Мы не думаем, что это должно повлиять на нашу торговлю с какой-либо страной», — говорил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутонг.

Китай не стал присоединяться к антироссийским санкциям и воздержался, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию о выводе российских войск с Украины. Еще до начала спецоперации секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чуньин утверждала, что Пекин не считает односторонние санкции эффективным инструментом. Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн называл санкции контрпродуктивным механизмом, который только усугубляет ситуацию и «подливает масла в огонь». Министр иностранных дел страны Ван И называл жесткие санкции Запада против России неприемлемыми и отмечал, что они могут навредить обеим сторонам конфликта и тем, кто в нем не участвует.

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В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Пекин сожалеет о том, как развивается ситуация на Украине. Китай всегда придерживался целей и принципов Устава ООН, выступал за мир и призывал мировые державы соблюдать международное право, говорил он.