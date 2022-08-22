Бермуды частично отменили санкции против России

Бермудский авиарегулятор сможет выдавать разрешения на полеты самолетам, которые зарегистрированы на Бермудах, но эксплуатируются российскими авиаперевозчиками. Это сделано для облегчения репатриации воздушных судов

Фото: Mike Blake / Reuters

Правительство Бермудских островов предоставило Управлению гражданской авиации Бермуд (BCAA) лицензию, предусматривающую «некоторое освобождение от торговых санкций» для облегчения репатриации самолетов из России. Решение было принято 4 августа, документ опубликован 10 августа на сайте регулятора.

Бермудское управление авиации вправе выдавать индивидуальные разрешения юридическим или физическим лицам и специальные разрешения на полеты воздушным судам только в том случае, если это облегчит возвращение самолетов из России от имени владельцев, не являющихся российскими гражданами.

Регулятор опубликовал документ с перечнем судов 22 августа, в документе упомянуты 565 регистрационных номеров самолетов, которыми управляют разные российские авиакомпании: «Аэрофлот» (и его «дочки» — «Россия» и «Победа»), S7, AirBridgeCargo, Azur Air, Smartavia, Utair и другие.

Действие летных сертификатов зарегистрированных на Бермудах самолетов российских компаний власти островов приостановили в середине марта. По данным на 24 февраля, у российских перевозчиков было 768 зарегистрированных на Бермудах самолетов. Спустя почти три недели, к 11 марта, число зарегистрированных в иностранных реестрах самолетов снизилось до 739 из всего эксплуатируемых 1367 воздушных судов.

После вступления решения в силу российские авиакомпании не прекратили эксплуатацию самолетов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar. Правительство России приостановило действие соглашения с Бермудами, регулирующего порядок надзора за зарегистрированными на этой территории самолетами, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Российским авиакомпаниям затем разрешили регистрацию прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В документе говорилось, что решение принято «в целях защиты национальных интересов» и для «повышения устойчивости транспортного комплекса». Российские авиакомпании воспользовались этой возможностью, так поступили в конце марта, в частности, «Россия» и Utair.

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При этом S7 и AirBridgeCargo в начале июля попросили власти позволить вернуть самолеты Boeing 737-8 МАХ из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации. Использование этих моделей воздушных судов запретили в 2019 году в связи с авиакатастрофами в Индонезии и Эфиопии, повторную сертификацию не провели.





В конце февраля власти ЕС, США, Великобритании и других стран ввели санкции против России, а также закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Европейские страны наложили запрет на продажу России самолетов и авиазапчастей, незаконным также стало оказывать российским компаниям услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских самолетов. Лизингодатели после этого стали отзывать свои самолеты из России, к концу марта арестованными в других государствах остались 78 самолетов, а западные компании потребовали вернуть более 500 воздушных судов общей стоимостью $20 млрд.

В начале августа Великобритания ослабила авиационные санкции против России, Лондон позволил предоставлять услуги по страхованию и перестрахованию судов, самолетов и компонентов к ним контрагентам, связанным с Россией.