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Авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов

«Известия»: Авиакомпании попросили Минтранс узаконить «каннибализацию» самолетов
По данным «Известий», Минтранс уже разрабатывает поправки, которые позволят российским авиакомпаниям в условиях санкций законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие
Фото: Максим Туманов / ТАСС
Фото: Максим Туманов / ТАСС

Российские авиакомпании попросили Минтранс разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо президента «Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистру транспорта Игорю Чалику.

По данным АЭВТ, сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет.

«Это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолетов», — указал глава Ассоциации в письме.

Он также подчеркнул, что это релевантно для случаев, когда на двух судах одновременно зафиксировано по одному отказу различных компонентов и можно было бы переставить исправный, чтобы из двух полетел хотя бы один.

Узаконить снятие компонентов предлагается через корректировку мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части. При снятии детали на нее должен оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния; компонент должен быть повторно оценен и протестирован после установки на другое судно, следует из предлагаемой поправки. Более того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

Минтранс, по данным близкого к ведомству источника «Известий» и другого источника газеты в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года, уточнили собеседники.

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В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что ведомство разрабатывает проекты нормативных правовых актов, в том числе направленных на регулирование вопросов поддержания летной годности гражданских воздушных судов. Документы обещали предварительно опубликовать для общественного обсуждения.

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С конца февраля Великобритания, США, ЕС и другие страны ввели ограничения на полеты российских авиакомпаний. Евросоюз также ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

Американский производитель Boeing временно прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минтрансе, АЭВТ и двух авиакомпаниях писал, что по негативному сценарию программы развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов в стране начнет интенсивно сокращаться и разборка самолетов на запчасти будет обеспечивать летную годность оставшегося в эксплуатации авиапарка. По словам источника газеты в Минтрансе, под угрозой разборки находится от половины до двух третей иностранных самолетов.

В середине июня вице-премьер Юрий Борисов предупреждал, что России нужно готовиться к тому, что часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. По подсчетам Минтранса, авиапарк может эксплуатироваться еще пять лет, добавил он.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
российские авиакомпании разборки запчасти санкции Минтранс
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