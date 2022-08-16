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Мантуров счел возможной виртуальную замену второго пилота в самолетах

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вероятность замены второго пилота в самолетах на виртуального существует, сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2022» в эфире телеканала «Звезда».

«Я считаю, что это вероятно. Все упирается в стандарты и ментальность, я бы сказал», — ответил министр на вопрос о возможности стандарта одного пилота в пассажирских и грузовых самолетах.

Он отметил, что степень автоматизации процессов управления самолетом уже позволяет отказаться от некоторых международных стандартов, и привел в пример иллюминаторы и переднее остекление кабины пилота — их можно заменить LCD-экранами.

«Когда мы говорим о современных сверхзвуковых самолетах, закладывается концепция по отсутствию иллюминаторов и переднего остекления. Возможно, часть этих элементов будет использована и на перспективных гражданских самолетах. Поэтому время будет формировать стандарты», — сказал Мантуров.

Минпромторг решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
Технологии и медиа
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

На прошлой неделе Минпромторг разместил тендер на разработку системы виртуального второго пилота к концу 2024 года. Министерство указало, что уже в 2030-х годах коммерческие рейсы сможет выполнять только один пилот, при этом нагрузку будет компенсировать виртуальный помощник. По прогнозу ведомства, такая схема управления поможет снизить стоимость эксплуатации самолетов.

Победитель госзакупки должен модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа «путем его эргономической перекомпоновки с использованием визуальных, тактильных и звуковых человеко-машинных интерфейсов», разработать технический облик виртуального второго пилота и интегрировать его в будущую систему управления воздушным движением.

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В обязанности победителя госзакупки войдет разработка демонстратора виртуального второго пилота в виде полунатурного макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

Теги
Минпромторг Денис Мантуров второй пилот виртуальная реальность самолеты
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