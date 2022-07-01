Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж

S7 Airlines намерена вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 МАХ, грузовая AirBridgeCargo — 14 Boeing 747, пишет «Коммерсантъ». Минтранс пока не ответил компаниям — в отрасли увидели в этом «негласный запрет» на возвращение бортов

Фото: Роман Пименов / ТАСС

S7 Airlines подала заявку в Министерство транспорта на возврат лизингодателю двух самолетов Boeing 737-8 МАХ из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе авиакомпании.

Использование самолетов 737-8 МАХ запретили в России в марте 2019 года в связи с авиакатастрофами с участием самолетов этой модели в Эфиопии и Индонезии. Повторную сертификацию не провели.

Близкий к Минтрансу источник газеты отметил, что заявку о возвращении самолетов зарубежному лизингодателю также подала грузовая AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр»), причем ответа от министерства не получила. Близкий к грузовому авиаперевозчику собеседник «Коммерсанта» уточнил, что компания намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в московском Шереметьево. По данным издания, еще один борт Boeing остается в ОАЭ, другой — в США.

Издание указывает, что это первый случай с конца февраля, когда российские авиакомпании попросили правительство разрешить вернуть самолеты за рубеж.

По данным газеты, AirBridgeCargo ведет переговоры с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise (ОАЭ), после чего самолеты будут переданы в финансовый лизинг Etihad. В авиаперевозчике планировали совместное использование этих самолетов после перерегистрации российской компании на новое юридическое лицо в рамках совместного предприятия. Источник издания сообщил, что решение в отношении грузоперевозчика уже предварительно согласовано в правительстве, его могут принять в августе или сентябре.

Опрошенные «Коммерсантом» источники в авиаотрасли назвали долгое изучение заявок компаний в Минтрансе признаком «негласного запрета на возврат самолетов». Как пояснил один из собеседников издания, предполагалось, что вывоз бортов за границу определяется приказом Минтранса от 24 марта. Однако этот документ не распространяется на вывоз за пределы ЕАЭС, а разрешение можно получить только через кабмин, по согласованию с Министерством транспорта, указал источник газеты в ведомстве.

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РБК направил запросы представителям авиакомпаний S7 и «Волга-Днепр» и в пресс-службу Минтранса.

В конце февраля США, Великобритания, государства Евросоюза и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и ввели против страны ряд санкций. Среди последних — запрет на продажу России воздушных судов и запасных частей к ним, а также на оказание российским авиакомпаниям услуг по техобслуживанию и страхованию судов. Лизинговые компании стали задерживать в аэропортах арендованные российскими компаниями лайнеры.

Росавиация порекомендовала авиаперевозчикам, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу. К середине марта международные рейсы продолжили выполнить только шесть российских авиакомпаний — в Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ, Турцию и Киргизию, сообщили в Минтрансе. К концу июня число стран увеличилось до 11, рассказывал министр Виталий Савельев.