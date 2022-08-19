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В Литве призвали отменить уже выданные россиянам туристические визы

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Евросоюз отменить выданные россиянам долгосрочные визы
Даже если ЕС запретит выдачу новых виз, у россиян на руках уже есть большое количество долгосрочных виз, заявили в Литве, призвав отменить выданные разрешения. В российском МИДе предупреждали, что не оставят санкции без ответа
Виды Литвы
Виды Литвы (Фото: Vaidotas Grybauskas / Shutterstock)

Евросоюз должен немедленно отменить уже выданные россиянам и белорусам шенгенские визы, заявил в своей колонке для Politico министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, даже если ЕС прекратит выдавать визы российским туристам, запрет не решит проблему, поскольку россияне уже имеют на руках «большое количество» многократных виз сроком на три года и более. «Это значит, что даже без выдачи новых виз значительному числу туристов все равно будет доступна возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и даже бороться с ним», — заявил Ландсбергис.

В связи с этим страны Евросоюза должны найти совместное и эффективное решение, которое сделает запрет на выдачу виз «максимально эффективным», продолжил он. «И это решение должно включать незамедлительное четкое «нет» российским и белорусским туристам, отмену уже выданных долгосрочных многократных виз по меньшей мере до завершения [военных действий на Украине] и продолжение приема тех, кто ищет убежища, а не каникулы в Европе», — написал министр.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Литва наряду с Латвией и Эстонией выступила за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Активно обсуждать эту меру в ЕС начали после того, как Россия открыла сухопутные границы, которые у нее есть, в том числе со странами Балтии и Финляндией. После этого в этих государствах заявили, что российские туристы используют их в качестве перевалочного пункта для поездок по Европе. Оттуда россияне могут улететь в другие страны ЕС, в то время как из России этого сделать не получится: Евросоюз с конца февраля в ответ на спецоперацию на Украине закрыл небо для российских самолетов.

Посольства европейских стран оценили процент отказов россиянам в Шенгене
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В российском МИДе предупредили, что, если ЕС или его отдельные страны запретят выдачу виз россиянам, Москва на это ответит. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что подобный запрет со стороны Евросоюза грубейшим образом нарушил бы основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах. А призывы к подобным мерам — это «проявления национализма и дискриминации», заявила она.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
шенгенская виза российские туристы Литва Евросоюз санкции
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