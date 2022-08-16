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Власти Литвы усомнились в возможности запретить выдачу шенгена россиянам

Минобороны Литвы: ЕС будет трудно достичь консенсуса по запрету выдачи шенгена россиянам
По словам главы литовского Минобороны, члены Евросоюза вряд ли достигнут соглашения по запрету выдачи виз россиянам на уровне всего ЕС, однако «необходимо стремиться к данному решению»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает бесперспективными призывы запретить на уровне Евросоюза выдачу россиянам туристических шенгенских виз, так как члены ЕС вряд ли достигнут соглашения по данному вопросу. Об этом он заявил в эфире радио LRT.

«Ожидать консенсуса на уровне Евросоюза по вопросу введения запрета на выдачу гражданам России туристических виз не приходится», — сказал министр.

По его словам, такая договоренность может стать причиной разногласий еще на стадии подготовки. «Часть стран-членов, по моему мнению, может выйти из работы по подготовке такого соглашения, но руки опускать не стоит. Необходимо стремиться к данному решению», — отметил Анушаускас.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Одной из первых идею ограничить выдачу виз россиянам после начала боевых действий на Украине озвучила Бельгия. Министр королевства по делам беженцев Сэмми Махди говорил, что «общий запрет на выдачу виз для россиян не должен быть табу». С аналогичной инициативой выступали премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, а также литовский МИД.

На фоне этого в Еврокомиссии заявили о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом ЕС. Кроме того, всегда есть категории граждан, которым нужно выдавать визы — членам семей, журналистам и диссидентам, заявляли в ЕК. При этом 10 августа представитель правительства Германии Штеффен Хебенштрайт сообщил, что вопрос о визах начали обсуждать на уровне ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за запрет краткосрочных виз, но позже заявил, что Запад должен помогать с убежищем тем россиянам, которых преследуют на родине.

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МИД России, комментируя инициативы о прекращении выдачи виз россиянам, называл это «бесплодными» попытками сильнее «наказать» Россию и ее граждан. «Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — утверждала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также заявила, что подобные инициативы нарушают нормы международного права, в частности положения о свободе передвижения Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Литва шенгенские визы запрет Евросоюз
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