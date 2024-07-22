Байден отказался уходить в отставку

Покинуть пост после отказа от участия в выборах Байдена призвали представители Республиканской партии. В Белом доме исключали досрочную отставку президента

Джо Байден (Фото: Erin Schaff / Getty Images)

Президент США Джо Байден, который накануне решил выйти из предвыборной гонки, отказавшись от попытки переизбираться на второй срок, сообщил, что продолжит занимать пост президента. Заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

В Республиканской партии ранее заявили, что Байден после решения отказаться от выдвижения на выборах должен уйти в отставку. Об этом в том числе сказали спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты Дональда Трампа. Досрочную отставку ранее исключали в пресс-службе Белого дома.

«Мы — Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы будем действовать сообща. Мы просто должны помнить, кто мы такие. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда буду иметь честь быть вашим президентом», — говорится в заявлении Байдена.

Об выходе из гонки за пост президента Байден объявил 21 июля, он объяснил, что делает это в интересах своей партии и страны. Объявлению главы государства предшествовали недели дискуссии о его замене в качестве кандидата от Демократической партии на фоне возраста политика (Байдену 81 год), подозрениях в проблемах с его здоровьем и провальных дебатах с экс-президентом, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Кандидатом в президенты от Демократической партии теперь должна стать вице-президент Камала Харрис (решение будет принято на съезде 19–22 августа), ее уже поддержал сам Байден, который победил на демократических праймериз. В своем первом выступлении после решения главы государства выйти из гонки политик сказала, что достижения Байдена за последние три года «не имеют равных в современной истории».

Как отмечает NBC News, Харрис смогла быстро консолидировать силы вокруг себя в Демпартии, ее поддержали в том числе демократы, считавшиеся наиболее вероятными кандидатами на замену Байдену: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп после решения Байдена выйти из гонки назвал его «худшим президентом» в истории, а также выразил мнение, что Харрис будет победить легче.