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Выборы президента США ,  
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Байден назвал своего преемника в президентской гонке

Байден назвал своим преемником в президентской гонке Камалу Харрис
Сюжет
Выборы президента США
Вслед за заявлением о том, что он выбывает из гонки, Байден разместил сообщение, в котором выразил безусловную поддержку Харрис в качестве нового кандидата от демократов. Партии этот шаг еще предстоит обсудить
Камала Харрис и Джо Байден
Камала Харрис и Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Нынешний глава администрации США Джо Байден, заявив о намерении покинуть президентскую гонку, назвал Камалу Харрис своим преемником на выборах. Об этом он написал в своем блоге в социальной сети X.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

«Моим самым первым решением в качестве кандидата от [Демократической] партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуре Камалы от нашей партии в этом году», — написал он.

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Политика
Камала Харрис

Также Байден разместил заявление о снятии его кандидатуры, что, по его словам, соответствует интересам США и Демократической партии.

Как ранее отмечала The Washington Post, в последнее время все больше членов Демократической партии США заявляли о готовности к замене президента Байдена на Харрис в качестве кандидата на выборах главы государства.

Прежде демократы сомневались насчет политической самостоятельности Харрис, отчасти основываясь на ее непопулярности перед президентскими выборами в 2020 году, на которых она пыталась выдвинуться от демократов.

За время работы Харрис на посту вице-президента ее популярность не выросла: ее антирейтинг в 2023 году достиг 49% — это рекордный уровень неприязни за всю историю отслеживания рейтинга вице-президентов, выяснил NBC.

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Политика
Джо Байден

В то же время, отмечала WP, сейчас Харрис могла бы вернуть поддержку демократов среди тех групп американцев, чьи симпатии к Байдену угасли: чернокожих, молодежи и женщин. По мнению некоторых собеседников газеты, также она способна склонить на свою сторону тех, кто разочарован позицией Белого дома по войне Израиля с ХАМАС.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Съезд демократов, на котором партия утвердит кандидата, состоится в августе.

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Мария Гусарова
Джо Байден США выборы президента Камала Харрис
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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