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Выборы президента США ,  
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Белый дом исключил досрочный уход Байдена в отставку

Сюжет
Выборы президента США

Президент США Джо Байден завершит свой срок и не будет досрочно уходить в отставку, заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Его слова приводит телеканал CNN.

«Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа», — сказал Бейтс.

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Сам Байден в заявлении о снятии своей кандидатуры с выборов отметил, что теперь «сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок». Он также объяснил, что принял решение о выходе из президентской гонки ради интересов Демократической партии и страны. Своим преемником глава государства назвал вице-президента Камалу Харрис.

Республиканцы после объявления Байдена призвали его уйти в отставку. «Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента», — сказал спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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