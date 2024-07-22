Белый дом исключил досрочный уход Байдена в отставку

Президент США Джо Байден завершит свой срок и не будет досрочно уходить в отставку, заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Его слова приводит телеканал CNN.

«Он с нетерпением ждет завершения своего срока и достижения более исторических результатов для американского народа», — сказал Бейтс.

Сам Байден в заявлении о снятии своей кандидатуры с выборов отметил, что теперь «сосредоточится исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок». Он также объяснил, что принял решение о выходе из президентской гонки ради интересов Демократической партии и страны. Своим преемником глава государства назвал вице-президента Камалу Харрис.

Республиканцы после объявления Байдена призвали его уйти в отставку. «Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента», — сказал спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.