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Выборы президента США ,  
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Кандидат в вице-президенты Трампа призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты Трампа Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
Сюжет
Выборы президента США
Вэнс заявил, что если Байден не может баллотироваться на новый срок, то он уже сейчас должен покинуть пост президента. К призывам к Байдену выйти из гонки присоединяется все больше демократов, но пока он отказывался сделать это
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Если президент США Джо Байден не может баллотироваться на новый срок, то он не может занимать свою должность и сейчас, заявил кандидат в вице-президенты при Дональде Трампе Джей Ди Вэнс.

«Все, кто призывает Джо Байдена прекратить баллотироваться, не призывая его также уйти в отставку с поста президента, проявляют абсурдный уровень цинизма. Если вы не можете баллотироваться, вы не можете служить. Он должен уйти в отставку сейчас», — написал Вэнс в Х.

15 июля на съезде Республиканской партии Трамп официально стал кандидатом в президенты США и объявил Вэнса, сенатора от Огайо, своим вице-президентом. Байден назвал этот кандидата «клоном Трампа», а действующий вице-президент Камала Харрис вызвала его на дебаты.

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Призывы к Байдену не баллотироваться на новый срок стали звучать чаще после того, как он провально показал себя на дебатах с Трампом в конце июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался. CNN, в эфире которого проходили дебаты, после них провел опрос, согласно которому 67% респондентов отдали победу Трампу, 33% — Байдену. Негативное влияние на перспективы участия главы государства оказало и неудачное покушение на Трампа 13 июля.

По данным The Washington Post, к призывам к Байдену прекратить участие в президентской гонке присоединились уже 37 членов конгресса из 264 демократов в нем (включая четверых независимых кандидатов, которые присоединились к членам партии). Однако некоторые однопартийцы публично поддерживали продолжение выдвижения президента. Например, на одном из предвыборных мероприятий сенатор Джон Феттерман похвалил Байдена как единственного человека, который «надрал задницу Трампу», и вместе с толпой скандировал «Еще четыре года!».

18 июля стало известно, что Байден заразился коронавирусом, у него легкие симптомы, он самоизолировался в своем доме в штате Делавэр. Из-за болезни Байден отменил выступление на конференции UnidosUS, где должен был встретиться со сторонниками.

В начале июля коронавирусом заразился Даг Эмхофф, муж Камалы Харрис, которая является вероятной кандидатурой на замену Байдену. Тест Харрис показал отрицательный результат. 4 июля супруги присутствовали на праздновании Дня независимости США в Белом доме и стояли на балконе рядом с Байденом и его женой Джилл.

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