Республиканцы потребовали от Байдена покинуть пост президента немедленно

После выхода Байдена из президентской гонки республиканцы усомнились в его способности доработать до конца своего срока. Его полномочия завершатся лишь в январе следующего года

Майк Джонсон (Фото: Mike Segar / Reuters)

Президент США Джо Байден должен уйти в отставку с должности вслед за отказом от выдвижения на новый срок, заявил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

«Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента. Он должен немедленно подать в отставку. [Выборы президента] 5 ноября — это не так скоро», — написал он в Х.

Аналогичную причину называют и другие конгрессмены-республиканцы, требующие от Байдена сложить полномочия из-за его «непригодности» исполнять обязанности президента. К этому требованию присоединились и сенаторы, в частности, республиканцы Элиз Стефаник и Рик Скотт. Последний отдельно подчеркнул необходимость не допустить выдвижение вице-президента Камалы Харрис: «Мы не можем позволить, чтобы американская мечта была разрушена и заменена калифорнийским социализмом».

Байден объявил о своем решении этим вечером. Он пояснил, что хотел переизбраться, но понял необходимость сняться с голосования в интересах партии и страны, и продолжить исполнять обязанности президента до окончания срока — его полномочия завершаются в январе 2025 года. Он поддержал выдвижение Харрис.

Демократы поблагодарили Байдена и поддержали его решение. «Его решение было непростым, но он таким образом в очередной раз поставил на первое место страну, партию и наше будущее», — считает лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер.

На условиях анонимности некоторые делегаты от демократов признались CNN, что чувствуют облегчение. «Мы больше не могли продолжать в том же духе, не поставив под угрозу весь ход выборов», — пояснила телеканалу член делегации от Калифорнии.