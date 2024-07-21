Трамп оценил выход Байдена из гонки словами «худший президент в истории»

Трамп оценил выход Байдена из гонки словами о худшем президенте в истории США

По мнению Трампа, стране при президенте Байдене был нанесен серьезный ущерб, но республиканец пообещал исправить этот ущерб. Байден вышел из гонки и призвал поддержать как кандидата Камалу Харрис

Дональд Трамп и Джо Байден на президентских дебатах в Атланте, 27 июня 2024 г. (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Джо Байден, объявивший о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, войдет в историю США как «самый худший президент» за все время, заявил Дональд Трамп CNN.

Байден заявил, что поддержит выдвижение от демократов своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп заявил, что ее будет легче победить, чем Байдена.

Кроме того, республиканец выразил мнение, что Байден не годился для того, чтобы баллотироваться. Трамп заявил, что врач главы государства и СМИ «знали, что он не способен быть президентом».

«Мы сильно пострадаем из-за его президентства, но мы очень быстро исправим ущерб, который он нанес», — пообещал Трамп (цитата по Fox News).

Он уже является официальным кандидатом от республиканцев. Вице-президентом при нем объявлен сенатор от Огайо Джей Ди Ванс. Харрис ранее вызвала его на дебаты.

Байден до последнего заявлял, что останется в президентской гонке, хотя все больше демократов и их сторонников призывали его выйти из нее. Обсуждение этого вопроса активизировалось на фоне провальных для действующего президента дебатов с Трампом, затем — покушения на республиканца. За несколько дней до заявления о выходе из гонки Байден заразился коронавирусом.

Неназванный высокопоставленный представитель Демократической партии сказал CNN, что другие члены партии, вероятно, тоже поддержат кандидатуру Харрис. По его словам, этот момент следует использовать, «чтобы объединить партию и вернуть контраст с Дональдом Трампом».

От некоторых американских политиков прозвучали призывы к Байдену также покинуть президентский пост уже сейчас. Например, спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, сказал, что если Байден «не подходит для участия в выборах президента, он не подходит и для работы на посту президента».