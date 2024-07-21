Что будет после снятия Джо Байдена с выборов

Действующий президент США Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Как демократы будут выбирать нового кандидата в президенты и кто основные претенденты — в материале РБК

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Как и когда Демократическая партия выберет нового кандидата

Джо Байден — единственный член Демократической партии, который заработал право на выдвижение в президенты в ходе праймериз и кокусов. Действующий президент заручился подавляющим большинством голосов делегатов — около 3,9 тыс. Всего в конвенции, по данным ресурса Ballotpedia, примут участие 4672 делегата — 3933 человека от 50 штатов и островных территорий США, которые голосуют согласно итогам внутрипартийных выборов, а также 739 автоматических или так называемых суперделегатов — избранных должностных лиц и партийных лидеров, которые могут голосовать за кого им заблагорассудится.

При этом рядовые партийные делегаты юридически не обязаны голосовать так же, как избиратели в их округах. В регламенте национальной конвенции Демпартии США указано лишь, что «все делегаты съезда, обещанные кандидату в президенты, должны с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал». Снявшись с выборов, Байден «освобождает» своих делегатов, и те могут проголосовать за любого другого претендента.

Выдвижение нового кандидата, скорее всего, произойдет прямо на национальной конвенции Демократической партии США. Согласно регламенту, заявки на выдвижение должны быть поданы в письменном виде и заверены самими претендентами на выдвижение в президенты. Кроме того, им необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 делегатов. При этом делегаты могут оставить свою подпись под подобной петицией лишь единожды.

Конвенция, а также предшествующие ей дни и недели в таком случае превращается в ускоренную версию предвыборной кампании: претендентам на президентский пост придется убеждать около 4,7 тыс. партийных делегатов отдать свой голос именно за них. Кроме того, каждому политику предоставят по 20 минут на выступления сторонников на самой конвенции. Для утверждения нового кандидата может понадобиться несколько раундов голосования: оно будет проходить в алфавитном порядке — штат за штатом.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов заявил РБК, что запоздалый выход Байдена из президентской гонки нанес серьезный урон имиджу демократов и заставил их выглядеть как партию, которая неохотно прислушивается к собственному электорату. Американист предположил, что сейчас демократы попытаются максимально быстро мобилизоваться и объединиться вокруг фигуры Камалы Харрис, причем не в последнюю очередь из-за расовой принадлежности: афроамериканцы — один из основных электоратов как Джо Байдена, так и Демпартии в целом. «Но шансов у нее еще меньше, чем у Байдена — в том числе потому что она темнокожая и женщина, что тоже создает определенные сложности для американского избирателя. Поэтому в первую очередь стоит задача поправить имя Демократической партии и повысить свои шансы в битве за конгресс», — пояснил Наумов.

Кто основные претенденты на выдвижение в президенты США

Наиболее очевидным претендентом на замену Джо Байдена называют 59-летнюю вице-президента Камалу Харрис. Согласно недавнему опросу YouGov, она могла бы рассчитывать на 39% голосов против 44% у Трампа (остальные распределились между независимыми кандидатами Робертом Кеннеди-младшим, Джилл Стайн и Корнелом Уэстом). Исследование Ipsos прогнозирует паритет — по 44% у обоих. Ее рейтинг одобрения, по усредненным данным портала FiveThirtyEight, также не сильно лучше, чем у действующего президента и составляет 38,6% против 38,5% у Байдена.

Взгляды также обращены к «скамейке 2028 года» — относительно молодым демократам, преимущественно губернаторам, которые, как ожидалось, примут участие в президентской гонке лишь в следующем электоральном цикле. Среди них:

Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Гэвин Ньюсом (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Гретхен Уитмер (Фото: Brandon Bell / Getty Images) Джей Роберт Прицкер (Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters) Джошуа Шапиро (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images) Энди Бешир (Фото: Jon Cherry / Getty Images) Мишель Обама (Фото: Derek White / Getty Images) Хиллари Клинтон (Фото: Sean Gallup / Getty Images) Роберт Кеннеди-младший (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images )

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом , 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. При этом недавно Ньюсом подписал закон, который запрещает школьным учителям сообщать родителям учащихся о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности без согласия последних (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года). Из-за этой меры властей штата миллиардер Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей компании Space X из Калифорнии в Техас. Ньюсом был также активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

, 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. При этом недавно Ньюсом подписал закон, который запрещает школьным учителям сообщать родителям учащихся о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности без согласия последних (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года). Из-за этой меры властей штата миллиардер Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей компании Space X из Калифорнии в Техас. Ньюсом был также активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер , 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой нашей стране».

, 59 лет. Наследник гостиничной империи Hyatt Hotels и самый богатый в США избранный чиновник (его состояние оценивается в $3,5 млрд). Ярый оппонент Дональда Трампа, назвавший экс-президента «расистом, гомофобом, мошенником и угрозой нашей стране». Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер , 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США.

, 52 года. Одна из главных звезд Демпартии США, в 2022 году помогла ей установить контроль над обеими палатами конгресса «колеблющегося штата» впервые за 40 лет. Заместитель председателя Национального комитета Демократической партии США. Губернатор Пенсильвании Джошуа Шапиро , 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма.

, 51 год. В прошлом занимал должность генпрокурора штата, был избран губернатором в 2022 году. На текущем посту запомнился довольно сдержанной позицией, которая находила отклик у сторонников обеих партий. При этом крайне активно высказывался по конфликту на Ближнем Востоке, называя пропалестинские демонстрации в кампусах проявлением антисемитизма. Губернатор Кентукки Энди Бешир , 46 лет. Был дважды избран губернатором традиционного «красного» штата, где Байден пользуется крайне низкой популярностью. До этого занимал пост генпрокурора штата.

, 46 лет. Был дважды избран губернатором традиционного «красного» штата, где Байден пользуется крайне низкой популярностью. До этого занимал пост генпрокурора штата. Губернатор Мэриленда Уэс Мур , 45 лет. Окончил престижный Университет Джонса Хопкинса и Оксфорд, получив магистерскую степень по международным отношениям. С 2005 по 2006 год служил в Афганистане. В 2006 году работал советником госсекретаря Кондолизы Райс, а с 2007 по 2012 год — инвестиционным банкиром в Deutsche Bank и Citibank. Затем занимался производством телепередач, в том числе для кабельного телеканала Опры Уинфри. В 2017 году возглавил благотворительную организацию Robin Hood Foundation, которая борется с бедностью в Нью-Йорке. В 2023 году стал первым темнокожим губернатором в истории Мэриленда (и третьим во всей американской истории).

, 45 лет. Окончил престижный Университет Джонса Хопкинса и Оксфорд, получив магистерскую степень по международным отношениям. С 2005 по 2006 год служил в Афганистане. В 2006 году работал советником госсекретаря Кондолизы Райс, а с 2007 по 2012 год — инвестиционным банкиром в Deutsche Bank и Citibank. Затем занимался производством телепередач, в том числе для кабельного телеканала Опры Уинфри. В 2017 году возглавил благотворительную организацию Robin Hood Foundation, которая борется с бедностью в Нью-Йорке. В 2023 году стал первым темнокожим губернатором в истории Мэриленда (и третьим во всей американской истории). Министр транспорта Пит Буттиджич , 42 года. Окончил Гарвард и Оксфорд. Мэр города Саут-Бэнд с 2012 по 2020 год, причем продолжал совмещать эту должность со службой в резерве Военно-морских сил США и в 2014 году был мобилизован на семь месяцев в Афганистан. Впервые баллотировался в президенты на выборах 2020 года и даже выиграл первые праймериз в Айове, но затем все же снялся с выборов и одобрил кандидатуру Джо Байдена. Первый открытый гомосексуал, получивший портфель в правительстве США.

, 42 года. Окончил Гарвард и Оксфорд. Мэр города Саут-Бэнд с 2012 по 2020 год, причем продолжал совмещать эту должность со службой в резерве Военно-морских сил США и в 2014 году был мобилизован на семь месяцев в Афганистан. Впервые баллотировался в президенты на выборах 2020 года и даже выиграл первые праймериз в Айове, но затем все же снялся с выборов и одобрил кандидатуру Джо Байдена. Первый открытый гомосексуал, получивший портфель в правительстве США. 60-летний сенатор из Аризоны Марк Келли. В 1987 году поступил на службу летчиком в ВМС США и выполнил 39 боевых вылетов во время Войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. В 1996 году вместе с братом-близнецом Скоттом Келли прошел отбор на пилотов шаттлов НАСА и совершил четыре полета в космос. В январе 2011 года на его супругу Габби Гиффордс, на тот момент члена палаты представителей от штата Аризона, было совершено покушение, и Келли завершил карьеру в НАСА. Вместе с женой продвигал более жесткий контроль за оборотом оружия в США. В 2020 году избран сенатором от Аризоны.

Любой из этих политиков может претендовать и на выдвижение в вице-президенты США. Выбор в данном случае не за делегатами, а за самим кандидатом в президенты США. Например, Марка Келли считают наиболее вероятным «вторым номером» в тандеме с Камалой Харрис, сообщает Axios.