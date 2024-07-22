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Выборы президента США ,  
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Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея

Сюжет
Выборы президента США
Байден отказался от выдвижения на второй президентский срок и пообещал уйти в отставку с истечением полномочий. Его политическая карьера — в фотогалерее РБК
Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея
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