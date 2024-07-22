Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея

Спустя 20 лет после первой попытки стать главой государства, Байден в 2008 году снова выдвинул свою кандидатуру. На тот момент ему уже исполнилось 60 лет. Байден тогда попал в скандал, назвав сенатора и соперника по праймериз Барака Обаму «первым афроамериканцем, который красноречив, умен, чист и симпатичен». Опросы не показывали высокой популярности Байдена, он занял пятое место на праймериз в Айове и выбыл из гонки.