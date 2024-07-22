Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея
Байдену 81 год. Он родился в 1942-м в ирландской католической семье. Получив юридическое образование, Байден в 27 лет начал политическую карьеру в Делавэре, выиграв выборы в Совет округа Нью-Касл в 1970 году. Два года спустя он стал сенатором США.
Спустя несколько недель после победы его первая супруга Нейлия и их 13-месячная дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Байден раздумывал отказаться от работы в Сенате, но его убедили остаться. В 1977-м он женился на Джилл Джейкобс.
Байден был сенатором больше трех десятилетий, с 1973 по 2009 год, и стал 19-м по продолжительности пребывания на посту сенатора в истории страны. Он входил в судебный комитет сената и комитет по иностранным делам.
В первый раз Байден выдвинулся в президенты в 1987 году, когда ему было 44 года. Он позиционировал себя как представитель нового поколения политиков, однако выбыл из гонки за несколько месяцев до первых праймериз.
Председатель президиума Верховного совета СССР Андрей Громыко и сенатор Джо Байден в 1988 году в Москве обсуждают ратификацию советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В 1988-м у Байдена нашли опасную для жизни аневризму мозга, требовавшей срочного хирургического вмешательства. Ему сделали две операции.
Спустя 20 лет после первой попытки стать главой государства, Байден в 2008 году снова выдвинул свою кандидатуру. На тот момент ему уже исполнилось 60 лет. Байден тогда попал в скандал, назвав сенатора и соперника по праймериз Барака Обаму «первым афроамериканцем, который красноречив, умен, чист и симпатичен». Опросы не показывали высокой популярности Байдена, он занял пятое место на праймериз в Айове и выбыл из гонки.
Когда Обама номинировался на выборы от демократов, он выбрал Байдена своим вице-президентом, как опытного во внешней политике сенатора.
Обама и Байден победили 4 ноября 2008 года, набрав 53% голосов избирателей и 365 голосов выборщиков. Обаме было 47 лет, Байдену — 66.
Байден с Хиллари и Биллом Клинтонами.
Барак Обама и Джо Байден в апреле 2009 года принимают в Вашингтоне бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Байден на митинге в Скрэнтоне, штат Пенсильвания.
В мае 2011 года американский спецназ ликвидировал в Пакистане главу запрещенной в России международной террористической группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена. За операцией Байден, Обама, госсекретарь Хиллари Клинтон и члены команды нацбезопасности следили из ситуационного центра Белого дома
В 2015 году от рака мозга умер его 46-летний сын Бо Байден. Его смерть стала одной из причин, по которой Байден решил не баллотироваться в 2016 году на пост президента.
Байден при президенте Джордже Буше-младшем поддержал вторжение в Ирак, о чем впоследствии публично сожалел. Будучи вице-президентом, он курировал иракское направление, регулярно посещал Багдад. Последние американские войска покинули Ирак в декабре 2011 года, положив конец войне, длившейся почти девять лет.
Байден сохранил пост вице-президента при втором сроке Обамы.
Байден неоднократно выступал за меры по снижению насилия и ограничению правил владения огнестрельным оружием. Он возглавил Целевую группу по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия, которую сформировали для устранения причин стрельбы в учебных заведениях.
Байден в 2016 году поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Победителем гонки стал республиканец Дональд Трамп.
В январе срок полномочий Обамы и Байдена завершился. Президент произнес прощальную речь в Чикаго.
После ухода с поста вице-президента Байден опубликовал мемуары и выступал с речами. Он помогал партии на промежуточных выборах в 2018 году.
Байден снова выдвинулся в президенты в апреле 2019 года и назвал Трампа угрозой стране.
Несмотря на известность благодаря статусу бывшего вице-президента, Байден с трудом добивался одобрения демократов на первичных выборах. Их отпугивали его умеренные политические взгляды и возраст — к тому времени Байдену уже было больше 70 лет.
Он потерпел поражение на первых предварительных выборах, заняв четвертое место в Айове и пятое место в Нью-Гемпшире.
Выборы президента прошли на фоне пандемии коронавируса. Байден критиковал реакцию администрации Трампа на распространение инфекции, а республиканцы в ответ называли Байдена крайне левым.
Байден был приведен к присяге 20 января 2021 года как 46-й президент США. Он стал старейшим президентом в истории страны.
В июне 2021 года Байден встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Их встреча произошла после первых публикаций в СМИ о российских войсках, сконцентрированных у границ Украины.
В 2022 году Байден выступил с объявлением о ликвидации лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана Аз-Завахири, который возглавил группировку после гибели бен Ладена.
Джо Байден избрался на пост президента в паре с вице-президентом Камалой Харрис.
Ноябрь 2023 года. Байден по традиции сохраняет жизнь индейке на День благодарения.
США под руководством Байдена еще до начала Россией военной операции предупреждали о риске военных действий. Вашингтон отказал требованиям Москвы о невступлении Украины в НАТО и увеличил снабжение Киева оружием. После 24 февраля сотрудничество двух стран продолжило увеличиваться. одновременно с этим США и другие западные страны под их руководством ввели масштабные санкции против России.
США также поддержали Израиль, который подвергся нападению боевиков группировки ХАМАС. Конфликт унес жизни нескольких американских военных — они погибли от удара БПЛА по базе в Иордании.
Экономика США при Байдена начала оправляться от последствий пандемии, а по росту стала обгонять другие западные страны.
Байден объявил о намерении идти на второй президентский срок, но после предвыборных дебатов, где 81-летний президент порой выглядел растерянным и терял мысль, в партии начали требовать его отказа от выдвижения.
Спустя около месяца он уступил. Байден пояснил, что будет президентом до окончания срока своих полномочий, но в интересах партии и страны считает необходимым уступить номинацию другому политику. В качестве своего преемника он предложил вице-президента Камалу Харрис. С личностью кандидата демократы определятся во второй половине августе на съезде в Чикаго.