«Нация испытала облегчение». Что СМИ США пишут о снятии Байдена с выборов

Не выдержав беспрецедентного давления однопартийцев, Джо Байден 21 июля объявил о снятии своей кандидатуры — всего за четыре месяца до президентских выборов. Как на это отреагировали американские СМИ — в обзоре РБК.

The New York Times:

В ближайшие часы и дни многие политические обозреватели скажут, что президент Байден был загнан в угол и у него не было другого выбора, кроме как завершить свою предвыборную кампанию. Его недостатки были болезненно обнажены. Он потерял доверие Демократической партии. И его ждал все более уродливый бунт внутри партии или потенциально страшное поражение от Дональда Трампа. Уход не был актом милосердия. Это было сохранение лица. Все так. Но это не вся правда. Не вся история. Упускается из виду масштабность поступка Байдена — его историческая редкость, его эмоциональная агония, его фундаментальное смирение.

Да, его решение отказаться от стремления баллотироваться на второй срок и позволить другому, более молодому демократу претендовать на президентское кресло пришло на несколько недель позже, чем следовало, после слишком большой секретности, слишком большого высокомерия, слишком большого отрицания. Он довел выдачу желаемого за действительное до предела, насмехаясь над опросами, огрызаясь на СМИ и претендуя на всезнание в манере, которая до жути напоминает популистские замашки Трампа. («Я так разочарован элитой», «Посмотрите на толпы»). Но это не отменяет огромного влияния и экстраординарного примера снятия своей кандидатуры.

Его выход из президентской гонки создает неопределенность в отношении того, кто станет номинантом от одной из основных партий — и какого рода спешную операцию на поздней стадии сможет провести этот человек, — которая не имеет реального прецедента в современной американской политике.

Wall Street Journal:

С выходом президента Байдена из предвыборной гонки вице-президент Камала Харрис теперь рассматривается как вероятный кандидат от демократов — и выбор Байдена — в соперники Дональду Трампу, что дает ей шанс войти в историю как первой цветной женщине, выдвинутой в качестве «первого номера» от одной из двух основных партий. 59-летняя Харрис оказалась втянута в политический водоворот, не имеющий аналогов в современной истории. Последний раз президент решил не баллотироваться на второй срок в 1968 году, когда Линдон Б. Джонсон отказался от участия в выборах…

Далеко не очевидно, что Харрис, как кандидат в президенты от своей партии, удовлетворит многих американцев, которые говорят, что ищут альтернативу Байдену и Трампу. Несколько опросов, проведенных ранее в этом и в прошлом году, показали, что ее результаты в противостоянии с Трампом примерно такие же, как у Байдена. Многие опросы, включая недавний опрос Wall Street Journal, проведенный после провальных президентских дебатов в конце июня, показали, что избиратели относятся к Харрис примерно так же негативно, как и к Байдену.

CNN:

Перед демократами сейчас стоит беспрецедентная задача, учитывая, что традиционный сезон праймериз уже давно закончился… Президент в своем посте на X поддержал Харрис. Но есть и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могли бы провести более эффективную кампанию против Трампа.

Станет ли кто-то вроде губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсом, который предложил безоговорочную поддержку Байдену после дебатов, бросать вызов Харрис на съезде? Поиск консенсуса по замене [Байдена на другого кандидата] может вызвать разногласия и принять уродливые формы. Делегаты должны будут решить, кого выдвинуть, путем серии голосований после отчаянного лоббирования.

Washington Post:

Байдену, казалось, нравились все его должности в правительстве, особенно последняя. Весь мир стоял в очереди, чтобы пожать ему руку. Он мог быть вспыльчивым и требовательным к своим сотрудникам, но в своей публичной роли президента он почти всегда был добродушным патриархом. После того, как его всю жизнь недооценивали, ему понравилось быть главным. И ему было трудно отказаться от этого.

Страна наблюдала за мучительным путем Байдена к воскресному объявлению о том, что он не будет баллотироваться на второй срок. К концу он, казалось, был почти единственным, кто сопротивлялся этому решению. Год назад три четверти населения страны заявили социологам, что он слишком стар, чтобы оставаться президентом еще на один срок. Но, возможно, Байден увидел, что длинная очередь [желающих пожать ему руку] тянется до горизонта, и не захотел уходить. Решение Байдена позволит испытавшей облегчение нации поаплодировать его успеху на посту президента.

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MSNBC:

Теперь демократам предстоит немало работы. Чтобы это решение оказалось умным, а не катастрофическим, то, что последует за ним, должно быть продумано гораздо лучше, чем то, что было раньше. Если вице-президент Камала Харрис сможет быстро консолидировать поддержку партии, убедить группы избирателей, которым было комфортно с Байденом, что она будет по крайней мере так же хороша в вопросах, которые их волнуют, и произвести впечатление на избирателей и политических обозревателей, что она способна (по ее собственному выражению) «призвать к ответственности» Трампа эффективным способом, который принесет голоса, это может оказаться удачным примером использования давления со стороны СМИ и ресурсов партии.

Также вполне вероятно, что на национальной конвенции Демократической партии в Чикаго демократы впадут в массовую фракционную склоку, в результате которой все стороны будут деморализованы. При таком сценарии республиканцы, скорее всего, получат еще более легкие выборы… Другими словами, был ли уход Байдена исторически удачным или неудачным шагом, во многом зависит от того, что последует дальше. Но что бы ни случилось, это, безусловно, было историческим шагом.

Boston Globe:

Демократы вздохнули с облегчением, услышав эту новость. Сегодня два человека заслуживают особой похвалы за то, что они добились этого. Первым, конечно, является Байден. Любому успешному человеку чрезвычайно трудно признать, что пришло время сойти со сцены. Это еще сложнее, когда для совершения такого звонка требуется молчаливое признание того, что ваш расцвет миновал. Да, несмотря на то, что поначалу Байден сопротивлялся этой идее, в конце концов он пришел к выводу о необходимости отказаться от своих усилий по переизбранию. Поступая таким образом, можно с уверенностью сказать, что он поставил свои принципы, наследие и партию выше своего эго, стремления к власти и надежд на ближайшие четыре года…

Вторым человеком, сыгравшим важную роль в достижении этой цели, является [бывший спикер палаты представителей Нэнси] Пелоси. Она сделала это с тем же глубоким и тонким мастерством, которое проявила как оратор, сначала ненавязчиво приоткрыв дверь, которая, как настаивали Байден и его команда, была не просто закрыта, а заперта на ключ, а затем, приведя политические факты, опровергающие неуместный оптимизм старика за 80. План состоял в том, чтобы дать Байдену возможность самому прийти к правильному выводу, а также дать понять, что если он этого не сделает, общественное давление будет расти. Это и без того мощное давление усилилось после публичного призыва к Байдену отказаться от своих усилий по переизбранию со стороны близкого союзника Пелоси Адама Шиффа, члена палаты представителей от Демократической партии и кандидата в Сенат, а также просочившегося письма с призывом сделать то же самое от члена палаты представителей от Мэриленда Джейми Раскина, еще одного из самых способных конгрессменов.

Fox News:

Ошеломляющее заявление Байдена произошло в самый трудный период его более чем годовой кампании по переизбранию на второй срок. Сомнения в его жизнеспособности на выборах 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии начали просачиваться в массовое сознание после того, как запинки в выступлениях и неловкие ответы были выставлены на всеобщее обозрение во время июньских президентских дебатов с Трампом в Атланте. Это выступление вызвало всеобщую панику в партии президента — за ними почти сразу же последовали призывы со стороны политических экспертов, авторов редакционных статей и некоторых партийных спонсоров к Байдену уйти с поста знаменосца партии на выборах 2024 года…

Шокирующее заявление президента завершает его президентскую кампанию 2024 года, которую он начал в апреле прошлого года. И это также, по-видимому, завершает его полувековую карьеру в американской политике.

Sacramento Bee:

Вера в Америку и институты, которые отличают нашу нацию, ослабла, и никто с этим не спорит. Но что должно стать предметом обсуждения, так это поспешное и глупое решение демократов искать другого кандидата менее чем за четыре месяца до одних из самых важных выборов в истории нашей страны. Возможно, этого времени будет достаточно для того, чтобы сплотиться вокруг нового кандидата, но этого времени недостаточно для начала совершенно новой кампании, которая должна привлечь внимание и доверие миллионов американцев. Проведение этой предвыборной гонки в таких условиях является тяжелым испытанием. Байден и Камала Харрис знали, как победить Трампа. Их совместное выдвижение демонстрировало больше силы, чем замена кандидата в президенты совсем незадолго до выборов.

Такого никогда не случалось раньше, и другие фавориты демократов, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, не пробовали себя в политике на общенациональном уровне. Выборы — это не просто выбор кандидата. Они предполагают трансляцию идей, которые находят отклик у избирателей. Байден добился достойной поддержки со стороны демократов. Вместо того, чтобы объединиться против Трампа, демократы объединились против Байдена. Вынудив его снять свою кандидатуру, демократы дали понять, что больше заботятся о шумихе в социальных сетях и опросах общественного мнения, чем о сути и результатах.

USA Today:

Президент Джо Байден наконец-то снял свою кандидатуру с выборов. Страху и сомнениям наконец-то пришел конец. Демократы наконец-то могут сосредоточиться на победе над кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом и сплотить избирателей, которые так долго этого ждали.

Но давайте не будем торопить этот исторический момент. Действующий президент решил не баллотироваться на второй срок, поскольку вся нация видела, как его здоровье и шансы на победу ухудшались. Это немаловажный момент. Пришло время признать и поразмыслить о том, что это значит для состояния американской политики и всего нашего правительства. Историки будут изучать эту эпоху и найдут нас сломленными. Однако сегодня мы можем осознать, что Байден подарил нам возможность проснуться завтра и решить, чего мы хотим для нашей страны.