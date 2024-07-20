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Выборы президента США ,  
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Politico узнала о просьбе демократов ускорить призывы к Байдену об уходе

Politico: желающих выхода Байдена из гонки демократов попросили ускорить призывы
Сюжет
Выборы президента США
Руководство Демократической партии попросило однопартийцев, собирающихся призвать Байдена выйти из гонки, сделать это быстрее, пишет Politico. Рекомендация касается сроков, на отказе от кандидатуры руководство не настаивает
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Помощники руководства Демократической партии в палате представителей американского конгресса попросили однопартийцев, которые собираются призвать президента страны Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, быстрее выступить с заявлениями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом дискуссий.

Руководство демократов в палате напрямую не призывает однопартийцев выступить против кандидатуры Байдена, оно лишь дает советы относительно сроков, в которые следует выступать с призывами, подчеркнули источники.

По данным Politico, с призывами к Байдену о выходе из предвыборной гонки выступили 35 демократов из числа действующих членов конгресса. Число тех, кто выступает с подобными заявлениями продолжает расти как среди членов палаты представителей, так и сенаторов, пишет газета. По информации ABC, с такими призывами, в частности, выступал лидер демократов в сенате Чак Шумер, то же самое сделала бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорили источники CNN.

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Политика
Джо Байден

Только за день 19 июля с аналогичным призывом выступили по меньшей мере пять членов палаты представителей и два сенатора, отмечает Politico. Член нижней палаты, демократ Шон Кастен, в частности, выпустил статью, в которой призвал президента "передать эстафету новому поколению».

По данным Politico, ближайшее окружение Байдена недовольно действиями руководства Демократической партии, направленными на вывод его из гонки. В то же время некоторые приближенные лица в частном порядке сказали, что лучшим путем для партии может стать уход Байдена, сообщили изданию два источника и еще один демократ, знакомые с ходом кампании.

«Они действительно чувствуют, что их предали», — сказал Politico на условиях анонимности высокопоставленный конгрессмен-демократ, который общался с командой Байдена.

Тем не менее, в окружении президента «ведутся активные дискуссии» о том, как действовать дальше, отметил собеседник издания. С его слов, среди приближенных растет понимание, что окончательное решение о возможном отказе Байдена от переизбрания должно быть принято до конца недели.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии сообщало, что президент может объявить о выходе из предвыборной гонки в том числе в ближайшие выходные. В победу политика не верит ближайшее окружение, выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, писало агентство.

Имя кандидата от Демократической партии должно быть объявлено на партийном съезде, в Чикаго, который пройдет 19–22 августа. Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября. Байден публично отказывался снимать свою кандидатуру, однако, как сообщили источники Newsmax, он решил оставить выбор кандидата партийному съезду.

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Джо Байден Демократическая партия США выборы президента США
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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