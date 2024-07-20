Politico узнала о просьбе демократов ускорить призывы к Байдену об уходе

Руководство Демократической партии попросило однопартийцев, собирающихся призвать Байдена выйти из гонки, сделать это быстрее, пишет Politico. Рекомендация касается сроков, на отказе от кандидатуры руководство не настаивает

Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Помощники руководства Демократической партии в палате представителей американского конгресса попросили однопартийцев, которые собираются призвать президента страны Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, быстрее выступить с заявлениями. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом дискуссий.

Руководство демократов в палате напрямую не призывает однопартийцев выступить против кандидатуры Байдена, оно лишь дает советы относительно сроков, в которые следует выступать с призывами, подчеркнули источники.

По данным Politico, с призывами к Байдену о выходе из предвыборной гонки выступили 35 демократов из числа действующих членов конгресса. Число тех, кто выступает с подобными заявлениями продолжает расти как среди членов палаты представителей, так и сенаторов, пишет газета. По информации ABC, с такими призывами, в частности, выступал лидер демократов в сенате Чак Шумер, то же самое сделала бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, говорили источники CNN.

Только за день 19 июля с аналогичным призывом выступили по меньшей мере пять членов палаты представителей и два сенатора, отмечает Politico. Член нижней палаты, демократ Шон Кастен, в частности, выпустил статью, в которой призвал президента "передать эстафету новому поколению».

По данным Politico, ближайшее окружение Байдена недовольно действиями руководства Демократической партии, направленными на вывод его из гонки. В то же время некоторые приближенные лица в частном порядке сказали, что лучшим путем для партии может стать уход Байдена, сообщили изданию два источника и еще один демократ, знакомые с ходом кампании.

«Они действительно чувствуют, что их предали», — сказал Politico на условиях анонимности высокопоставленный конгрессмен-демократ, который общался с командой Байдена.

Тем не менее, в окружении президента «ведутся активные дискуссии» о том, как действовать дальше, отметил собеседник издания. С его слов, среди приближенных растет понимание, что окончательное решение о возможном отказе Байдена от переизбрания должно быть принято до конца недели.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии сообщало, что президент может объявить о выходе из предвыборной гонки в том числе в ближайшие выходные. В победу политика не верит ближайшее окружение, выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, писало агентство.

Имя кандидата от Демократической партии должно быть объявлено на партийном съезде, в Чикаго, который пройдет 19–22 августа. Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября. Байден публично отказывался снимать свою кандидатуру, однако, как сообщили источники Newsmax, он решил оставить выбор кандидата партийному съезду.